Öğrenciler depremzedeler için mutfağa girdi

Liseli gençler Adıyaman'dan Aydın'a gelen depremzedeler için kolları sıvayarak, günlük 700 kişilik poğaça, kurabiye ve börek üretiyor.

Kahramanmaraş Depremi'nin yaralarını sarmak için ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da vatandaşlar tek yürek olurken, Efeler Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrenci ve öğretmenleri de bu kez depremzedeler için mutfağa girdi. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen projede yer alan gönüllü öğrenci ve öğretmenler, her gün yaptıkları ürünlerle depremzede vatandaşları evlerinde hissettirmeye çalışıyor. Efeler Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı mutfağında üretilen günlük 700 kişilik poğaça, kurabiye ve börek gibi unlu mamuller, Adıyaman'dan Aydın'a gelen depremzedelere ulaştırılıyor.

“Günlük 700 kişilik üretim yapıyoruz”

Depremin yaralarını sarmak adına ellerinden geldiğince katkı sunmaya çalıştıklarını ve Aydın'a gelen depremzedelere taze, sıcak bir şekilde ikram hazırladıklarını belirten Okul Müdürü Cevriye Ayyıldız, “Aydın Efeler Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri olarak ülkemizin yaşamış olduğu paylaşmak için buradayız. böyle bir projeye başlamamızın sebebi ise yaşanan felaketin yaralarını sarma noktasında bizlerin de bir nebze olsun katkı sağlamak oldu. Olayın olduğu bir gün sonrasında yiyecek içecek hizmetleri alan şefimiz beni arayarak ‘müdürüm biz de yardım çalışmalarına katılmak istiyoruz. Okulumuzda hazırladıklarımızı paketleyip gönderelim' diyerek taleplerini iletti. Biz de tabi ki diyerek ertesi gün okulumuzu açtık. Burada hazırladığımız ürünleri deprem bölgesine iletmek için çalışmalara başladık fakat bir sonraki gün Adıyaman bölgesinden depremzedelerin Aydın'a geleceğini öğrendik ve bizler de misafirlerimiz geldiğinde taze taze, sıcak bir şekilde kendilerine ikram edebilmek için çalışmalarımızı bu şekilde yönlendirdik. Burada yiyecek içecek hizmetleri bölümümüzden 7 öğretmenimiz, her gün değişen 10 gönüllü öğrencimiz ile ürünlerimizi hazırlıyoruz. Ayrıca okulumuzdaki 110 personelimizin de farklı platformlardaki destekleriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 700 kişilik kek, poğaça, börek çeşitleri hazırlıyoruz ancak duruma göre gerektiğinde bin kişiye ulaşabilecek şekilde üretimlerimiz sabah başlayıp akşama kadar devam etmekte. Bu ürünlerimizi her gün yaprak taze bir şekilde Adıyaman bölgesinden Aydın'a gelen misafirlerimize sunuyoruz. Böylelikle bizler de faydalı olduğumuz için daha mutluyuz. Öğrencilerimiz de koşa koşa geliyor. 1 kişi çağırdığımızda 10 kişi geliyor ve biz de çok mutlu oluyoruz” dedi.

Okuldaki öğretmen ve memurların yanı sıra hayırsever vatandaşların da destekleriyle malzemelerin temin edildiğini ifade eden Ayyıldız, “Okulumuza gelen malzemeleri personellerimizin desteği ve Aydınımızdaki hayırseverlerin destekleriyle temin ediyoruz. Böylelikle okulumuzda hazırlanması gereken ürünlerin malzemelerini gönüllüler tarafından karşılıyoruz. Ülkemizde yaşanan bu felaket hepimizin başına gelebilecek bir felaket ve biz onlarla birlikteyiz. Tüm ülkemize geçmiş olsun. Burada da olabildiği kadar misafirlerimizin acılarını paylaşma ve onları huzurlu bir şekilde burada misafir etmek için uğraşıyoruz. İnşallah her şey güzel olacak diye temenni ediyoruz” dedi.

“Evlerinde hissettirmek istiyoruz”

Projeyi duyduğunda düşünmeden gönüllü olarak katılmak istediğini belirten gönüllü öğrencilerden İrem Orhan, “Depremzede vatandaşlarımız Aydın'a geliyor ve biz onlar için arkadaşlarım, öğretmenlerim ile beraber burada onlar için üretim yapıyoruz. Onların yanında olamasak da onları kendi evlerindeymiş gibi hissettirmek istiyoruz. Her zaman yanlarındayız. Öğretmenlerimiz böyle bir şey yapmak istedi ve biz de arkadaşlarımızla beraber hemen gönüllü olduk. ertesi gün geldik. Her gün 10 arkadaşımla beraber üretim yapıyoruz. Depremzede arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

“Biz de aynı durumda olabilirdik”

Ege Bölgesi'nin de birinci derece deprem bölgesi olduğunu ve aynı durumda kendilerinin de olabileceğine dikkat çeken gönüllü öğrencilerden Şevval Korkmaz; “Burada depremzedelere yiyecek yapmaya çalışıyoruz, arkadaşlarım ve öğretmenlerim ile birlikte. Adıyaman'dan Aydın'a gelen depremzedelere yardımda bulunmak ve onları evlerinde hissettirmek istiyoruz. Onun için kurabiye, poğaça tarzı yiyecekler hazırlıyoruz. Ege Bölgesi de birinci derece deprem bölgesi ve aynı şekilde bizim de başımıza gelebilirdi. Bir nebze de olsa onlara yardım etmek istedim. Onun için gönüllü olarak buraya geldim” dedi.

“Onların da bize yardım edeceğini biliyoruz”

Yaşanan depremin yaralarını sarmak için birlik olma günü olduğu ifade eden gönüllü öğrencilerden Tuana Baysal ise “Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız ile beraber küçük poğaçalar, kurabiyeler yapıp, deprem bölgelerinden gelen misafirlerimize veriyoruz. Bu projeye katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Çünkü aynı durumda biz de olabilirdik ve onların da aynı şekilde bize yardım edeceğini biliyoruz. İnşallah bu durum bir daha yaşanmaz. Bu dönem birlik dönemi. Türkiye'de el ele verip inşallah bu dönemi de atlatırız ve bir daha yaşanmaz” dedi.