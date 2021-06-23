Öğrenciler futbol turnuvasında ter döküyor

Aydın Efeler Gazipaşa Ortaokulu'nda bütün sınıfların katılımıyla gerçekleşen sınıflar arası futbol turnuvası başladı.

22 Haziran 2021 Salı günü başlayan ve iki hafta boyunca devam edecek olan turnuvada her kademedeki öğrenciler kendi yaş grupları ile eleme usulü maçlar gerçekleştirecek ve müsabakaların bitimiyle birlikte de Cuma günü dereceye giren takımlar için kupa ve madalya töreni düzenlenecek.

Okulun spor salonunda düzenlenen ve öğrencilerin yoğun ilgi göstererek iştirak ettikleri müsabakaların birinci günü, Okul Müdürü Nadir Coşkun tarafından gerçekleştirilen başlama vuruşu ile birlikte start aldı. Müsabakalara katılan sporculara destek vermek için tribünlere koşan sınıf arkadaşları da coşkuyla müsabakaları izledi.

Düzenlenen turnuva ile ilgili bir değerlendirme yapan Okul Müdürü Nadir Coşkun “Pandemi sebebiyle çok uzun bir süredir derslerin online olarak gerçekleşmesinin ardından Bakanlığımızın kararı ile birlikte velilerimizin izni doğrultusunda öğrencilerimiz uzun bir süre sonra yeniden arkadaşları ve öğretmenleri ile yüz yüze eğitime başlayabilmenin heyecanı içindeler. Tabi öğretmenlerimiz de aynı şekilde. Onlar da öğrencilerine olan özlemlerini giderebilme fırsatı buldular. 18 Haziran'da da onları dijital ortamda karneleri ile buluşturduk. Yine bakanlığımızın almış olduğu karar itibariyle dileyen velilerimiz 2 Temmuz'a kadar çocuklarını okula gönderebilecekler. Biz de bunu fırsat bilerek neredeyse bütün sene boyunca birbirlerinden ayrı kalmak zorunda kalan öğrencilerimizin gerek sosyal bir etkinlik gerçekleştirebilmelerini sağlamak ve gerekse de spor yapabilmelerine imkân tanıyabilmek adına böyle bir etkinlik gerçekleştirmeyi düşündük” dedi.