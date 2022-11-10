Öğrenciler, görme engelli bireyler için kitapların sesi oldu

Aydın'da 11. sınıf lise öğrencileri, “Kitapların sesi olalım” sloganıyla Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliğinin konuğu oldu.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi tarafından 2017 yılından bu yana 'Kitapların sesi olalım' sloganıyla gerçekleştirilen kitap okuma etkinliklerinin yeni konuğu lise öğrencileri, Edebiyat Öğretmeni Songül Sönmez oldu. Dernek binasında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, görme engelli dernek üyeleri için Rıfat Ilgaz‘ın Halime Kaptan isimli eserini seslendirdi.

Anlamlı etkinlikte yer almaktan ve usta bir yazarın eserine ses olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Edebiyat Öğretmeni Songül Sönmez, hayal gücü oldukça yüksek olan görme engelli bireylerle okuma etkinliği gerçekleştirmenin çok güzel bir deneyim olduğunu ifade ederek “Sosyal sorumluluk projelerini önemsiyoruz ve öğrencilerimizin de bu tip projelerde yer almaları için destekliyoruz, teşvik ediyoruz. Bugün de Aydın'da görme engelliler alanında nitelikli projelere ve başarılı çalışmalara imza atan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi'nin Kitap Okuma etkinliğine katılarak, öğrencilerimiz ile birlikte görme engelli arkadaşlarımız için kitapların sesi olduk” dedi.

Lise öğrencilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen; “Geleceğimizin teminatı genç arkadaşlarımıza kitabımızın sesi oldukları ve duyarlılıklarından dolayı gençlerimize Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi ailesi adına çok teşekkür ederim” dedi.

Etkinlik sonunda öğrenciler Başkan Özen'e çiçek takdim etti.