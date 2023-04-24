Aydın'da hava muhalefetiyle ertelenen 23 Nisan gösterilerinde öğrenciler hünerlerini sergiledi, izleyenler ayakta alkışladı.

Aydın'da 23 Nisan'da hava muhalefeti sebebiyle ertelenen gösteriler, Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte sergilendi. Saygın duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün önem ve anlamını belirten konuşmayı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş yaptı. Okumuş, konuşmasında “6 Şubat'tan bu yana özel günlerimizi ve bayramlarımızı, yaşadığımız asrın felaketinin hüznü gölgesinde icra etmekteyiz. Biliyoruz ki bu 23 Nisan'da okulunda, hatta şehrinde olamayan pek çok çocuğumuz mevcut. Diğer yandan burada bizler, deprem bölgesinden gelerek okullarımıza renk katan, aramıza katılan öğrencilerimizle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Şükürler olsun ki tüm bu zorlu süreçlerde bile bizleri bir araya getiren güçlü milli şuurumuz, manevi değerlerimiz var. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz çocukların bu şuurla yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir. 23 Nisan bizim için öylesine bir tarih değildir. Bir dönüm noktasıdır, esaret zincirleriyle ayakları bağlanmak istenen yaralı aslanın bu esareti kabul etmediğinin, sabrın sonunun selamet olduğunun en güzel örneğidir. Bir milletin küllerinden doğuşunun cümle aleme ilanıdır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, farklı fikirlere ev sahipliği yapan ilk meclisimizin mirasını sizlere bırakmış ve 23 Nisan 1920'nin Hakimiyeti Milliye Bayramı'nı, 1929'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak sizlere armağan etmiştir. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi, aziz ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün ve barışın hâkim olduğu bir dünyada el ele yaşamak ümidiyle, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

“Öğrenciler hünerlerini sergiledi”

Konuşmaların ardından çeşitli okulların öğrencileri tarafından hazırlanan koreografi ve gösterilerin sunumu gerçekleştirildi. İlkokul öğrencilerinin halk oyunları ile başlayan gösteride Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yıldönümüne ithafen hazırlanan koreografiler ise izleyenlerden tam not aldı. Etkinlikte hünerlerini sergileyen öğrencileri, seyirciler uzun süre ayakta alkışladı.

Kutlama programına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.