Öğrenciler ‘kahvaltı yapsın' diye indirim kampanyası başlatıldı

Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde 100'e yakın şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş tarafından sabah erkenden okula giden öğrencilerin de kahvaltılarını yapabilmesi için kampanya başlatıldı. Okulların açılması ile ülke genelindeki tüm mağazalarda kahvaltılık sürülebilir fıstık ezmesi stantları oluşturulup fiyatlarda yüzde 35 indirime gidildi.

Okul sezonlarında pek çok öğrencinin gerek sabah erken saatte okula gitmesi gerekse zaman sıkıntısı nedeniyle kahvaltıyı geçiştirmek zorunda kaldığı için bu kampanyayı başlattıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Pandemi dolayısıyla yaklaşık 19 aydır yüz yüze eğitime ara verildi. Okulların yeniden açılıp yüz yüze eğitimin başlaması ile tüm öğrencilerin daha kısa zamanda bol kalorili bir kahvaltı yapabilmesi için Üstün Lezzet Ödülü'ne sahip Sürülebilir Fıstık Ezmesi' ürünümüzde yüzde 35'lik indirime gidildi. Amacımız hem anneler için hem de öğrenciler için zamanın en kısıtlı olduğu sabahları kahvaltıyı sorun olmaktan çıkarıp keyfe dönüştürmek ve tüm öğrencilerin kahvaltı yapmasını sağlamak” diye konuştu.

Gıda Mühendisi Ayşen Orhan, ”Uzmanlar; Her yaşa ve her gruba hitap eden fıstık ezmesinin kalp hastalığı riskini azalttığı gibi vücudu ve hafızayı güçlendirdiğini belirtiyor. Uzun süre tok kalmayı da sağlayan fıstık ezmesinin protein içeriği de zengindir. Öğrencileri de zinde tutar” diyerek bu kampanya ile yaklaşık 19 ay aradan sonra yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere destek olmak istediklerini söyledi.