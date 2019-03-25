Öğrenciler önce kitap okudu, sonra uçak kullandı

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Aydınlı öğrenciler, düzenlenen etkinlikle Çıldır Havaalanı'nda önce kitap okudu, sonrasında ise THY Uçuş Akademisi'nde bulunan Simülatör Odası'nda uçak kullandı.

Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve THY Uçuş Akademisi işbirliğinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Osman Yozgatlı Ortaokulu'nda okuyan 40 öğrenci kitap okuma etkinliğine katıldı. Öğrenciler Havaalanı bahçesinde bulunan uçak yanında hem kitap okudu, hem de görevliler tarafından uçaklar hakkında bilgilendirildi. Etkinlik THY Uçuş Akademisi Simülatör Odası'nda öğrencilerin uçak kullanması ile devam etti. Simülatörde uçak kullanan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, etkinliği düzenleyen yetkililere teşekkür ettiler.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, 55.Kütüphane Haftası etkinliği olarak THY Uçuş Akademisi'nin ev sahipliğinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bu etkinlikle öğrencilerimizin hem okuma etkinliğini yapmak, hem de THY Uçuş Akademisi'ni tanımalarına vesile olmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Okumak önemli bir etkinlik. Okumanın yaşı olmadığı gibi mekanı da olmuyor. Bunu hissettirmek, farkındalık oluşturmak için bugün gençlerimizle öğrencilerimizle farklı bir etkinlik gerçekleştirdik. Kitap okumanın yanı sıra THY Uçuş Akademisi gençlerimizin similasyon eğitimini de gerçekleştirecek. Bir uçağın içerisinde nasıl bir hayat olduğunu hissedecekler. Heyecanlı olduklarını görüyoruz. Bu etkinliğe emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Uçuş Akademimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinliğe Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, THY Uçuş Akademisi Müdürü Sunay Karamık, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.