Öğrenciler, Özel Başak Koleji'nin sınavlarına yoğun ilgi gösterdi

Aydın Özel Başak Koleji tarafından düzenlenen ‘Ortaokula Kabul Sınavı'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Özel Başak Koleji Ortaokula Kabul Sınavı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. 600'den fazla başvurunun olduğu sınava veliler yoğun ilgi gösterdi. Yoğun katılımın olduğu sınav sürecinde velilere ise tanıtım semineri yapıldı. Başak Eğitim Kurumları'nın uyguladığı eğitim öğretim modelleri velilere tanıtılırken Başak Anadolu Lisesi'nin yurtiçi ve yurtdışı üniversite bursluluk programları da velilere aktarıldı.

Gerçekleştirilen sınavda öğrenciler ter dökerken veliler de sınav sonuçlarını merakla beklemeye başladı.