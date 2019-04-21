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Öğrenciler vatandaşların tansiyonunu ölçtü

Aydın Sağlık Meslek ve Havacılık Lisesi öğrencileri, Dünya Sağlık Haftası kapsamında Efeler ilçesi Sevgi Yolu’nda vatandaşların tansiyonunu ölçtü.

Aydın Sağlık Meslek ve Havacılık Lisesi öğrencileri, Dünya Sağlık Haftası kapsamında Efeler ilçesi Sevgi Yolu'nda vatandaşların tansiyonunu ölçtü.


Aydın Sağlık Meslek ve Havacılık Lisesi, farkındalık oluşturmak ve öğrencilere tansiyon ölçme pratiği kazandırmak amacıyla Sevgi Yolu'nda stant kurdu. Etkinlik Aydınlı vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Aynı anda birçok kişiye ulaşılırken vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla öğrenciler tarafından hipertansiyon ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Vatandaşlar sık sık sağlık konusunda bilgilendirmeler yapılmasını talep ederek, öğrencilere teşekkür ettiler.

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