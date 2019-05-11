Öğrenciler yerli tohumları vatandaşlara dağıttı

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğrenim gören ilkokul öğrencileri okul bahçesine ektikleri ürünlerden elde ettikleri yerli tohumları vatandaşlara dağıttı.

Efeler Ekrem Çiftçi İlkokulu 4.sınıf öğrencileri sınıf öğretmenleri Şaban Özdemir ile birlikte 7 ay önce okul bahçesine 17 farklı çeşitte ürün dikti. Soğan'dan sarımsağa, pırasa'dan kereviz'e 17 farklı çeşitte diktikleri ürünleri yıl içinde okulda düzenlenen etkinliklerde tüketen öğrenciler, ürünlerin tohumlarını da biriktirdi. Öğrenciler daha sonra biriktirdiği ürünleri paketlediler. Paketlenen yerli tohumlar, öğrenciler tarafından okul önünden geçen vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Yoldan geçen vatandaşlar yerli tohuma sahip çıkan öğrencileri tebrik etti.

Ekrem Çiftçi İlkokulu Sınıf Öğretmeni Şaban Özdemir, öğrencilerin toprakla iç içe olup yerli tohuma sahip çıkmalarını istedikleri için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, “Okulumuzda atıl bir bahçe vardı. Burada öğrencilerle birlikte 17 ayrı çeşit bitki ekmiştik. Sezon sonunda ekmiş olduğumuz ürünlerin tohumlarını toplayıp paketledik. 17 farklı ürünün tohumunu vatandaşlara dağıttık bir bölümünü yine toprakla buluşturmak için ayırdık. Bu etkinlikteki amacımız geleceğimiz olan çocuklarımıza yerli tohumdan kendileri de ürün üretebileceklerini ve sahip çıkabileceklerini göstermekti. Çocuklar ekimden hasada kadar bütün süreçte toprakla iç içe olup bir ürünün nasıl dikilip hasat edildiğini öğrendi” dedi.