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Öğrencilerden Korona virüse karşı resimli misafir uyarısı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde ilkokul öğrencileri Korona virüs salgını dolasıyla hazırladıkları resimli yazıları evlerinin kapılarına asarak misafir kabul etmediklerini duyurdu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ilkokul öğrencileri Korona virüs salgını dolasıyla hazırladıkları resimli yazıları evlerinin kapılarına asarak misafir kabul etmediklerini duyurdu.



Dünya genelinde etkili olan ve insanların hayatlarını kaybetmesine neden olan Korona virüs nedeniyle ülkemizde de 13 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Aydın'ın da aralarında bulunduğu bir çok ilde salgının bir haftada 50'nin üzerinde artış gösterdiğini duyurmuş ev ziyaretleri yapılmaması konusuna uyarıda bulunmuştu. Bakan Koca'nın uyarısını dikkate alan Koçarlılı ilkokul öğrencileri hazırladıkları resimli uyarı yazıları ile farkındalık oluşturdu.



Misafirliğe gitmiyoruz, misafir kabul etmiyoruz



Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki ilkokul öğrencileri üzerinde 'misafirliğe gitmiyoruz, misafir kabul etmiyoruz. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ediyoruz' yazılı resimler hazırlayarak evlerinin daire kapılarına astı. Salgın döneminde misafirliğe gidilmemesini isteyen minikler, Korona virüse karşı herkesin evine misafir kabul etmemesi gerektiğini ifade ettiler.


Başta kendilerinin ve ailelerinin sağlıklarını korumak adına öğrenciler tarafından başlatılan farkındalık çalışması vatandaşlardan da takdir topladı.

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