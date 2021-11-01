Öğrencilerden Matematik ve Bilim Parkı'na yoğun ilgi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiği Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı Efeler'deki öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitim alanında 6 Ekim'de hizmete açtığı; matematik, bilim ve eğlenceyi buluşturan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı eğitimcilerin ve öğrencilerin beğenisiyle dolup taşıyor. Açılışının ardından Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı okul gruplarını ağırlamaya başladı. İlçedeki çeşitli yaş gruplarından öğrenciler, matematik öğretmenleriyle birlikte dersleri kapsamında parkı ziyaret ederek, okulda öğrendiklerini parkta görerek pekiştirme imkanı buluyor.

Öğrencilerini gruplar halinde Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'na getirdiklerini ifade eden Matematik Öğretmeni Gonca Akgünnü, “7'nci sınıf öğrencilerimizle birlikte bugün matematik ve bilim parkını ziyaret ettik. Burada çok eğlendik, faydalı bir park olmuş. Burada matematiğin günlük hayatla ilişkisi kurulup, somutlaştırılmış. Ben de derslerimi anlatırken günlük hayatla ilişkilendirerek anlatıyorum. Böylece öğrencilerin aklında çok daha kalıcı oluyor. Bu parkı ilçemize kazandırdığı için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ederiz" dedi.

Parkı ziyaret eden öğrencilerden Ilgın Deniz Süle ise, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nın çok keyifli ve öğretici olduğunu ifade ederek, “Matematik derslerimizde öğrendiklerimizin görselini bu park sayesinde görebilmemiz çok güzel. Parkı çok sevdik, tüm oyuncakları denedik ve çok yararlı bulduk. Derslerimizde öğrendiklerimizi burada pekiştiriyoruz" diye konuştu.