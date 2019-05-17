Öğrencilere ambulans eğitimi verildi

ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO), Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) Aydın İl Başkanlığı, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Söke Sağlık Hizmetleri İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerine ‘Ambulans ve Ambulans Ekipmanları Eğitimi' verildi.

Söke İşletme Fakültesinde verilen eğitimde, PARHAD İl Başkanı Paramedik İbrahim Gökçe, İl Başkan Yardımcıları Uzm. Mahmut Yılmaz, Şube Müdürü Paramedik Harun Doğruöz, Paramedik Emre Serttaş ve ATT Enes Gidici tarafından yeni nesil ambulanslarla ilgili öğrencilere bilgilendirme yapılıp ambulans malzemeleri tanıtıldı. Eğitime, PARHAD Derneği üyeleri Paramedik Rahmi Enes Sağlam ve Mahiyenur Demir de tecrübe ve bilgileriyle destek oldu.

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan Paramedik ve Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerlerinin aldığı kapsamlı eğitimleri öğrencilerine yüksekokuldan mezun olmadan vermeyi hedefleyen Söke Sağlık Hizmetleri MYO, yüksekokul eğitimi ile meslek hayatı arasında köprü kurmayı amaçlıyor. Ezberci eğitim yerine uygulamalı eğitimin, öğrencilerin motivasyonlarının artmasında ve öğrendikleri bilgilerinin kalıcı olmasında daha etkili olacağını söyleyen Söke Sağlık Hizmetleri MYO yönetimi ve öğretim elemanları uygulamalı eğitimlere daha fazla önem vererek nitelikli sağlık personeli yetiştirme gayesinde olduklarını ifade etti.

Ambulans ve ambulans ekipmanları eğitimi, eğitimcilere teşekkür belgelerinin verilmesi ile son buldu.