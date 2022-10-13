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Öğrencilere, plastik geri dönüşüm toplama kampanyası tanıtıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Aliya İzzetbegoviç İlkokulu öğrencilerine Plastik Geri Dönüşüm Toplama Kampanyası tanıtıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aliya İzzetbegoviç İlkokulu öğrencilerine Plastik Geri Dönüşüm Toplama Kampanyası tanıtıldı.



Aydın Engelliler Spor Derneği ve Kızılay işbirliği ile başlatılan plastik geri dönüşüm toplama kampanyası Aliya İzzetbegoviç İlkokulu öğrencilerine tanıtıldı. Sıfır atık bilinci ile plastik atıkların gerçekleştirilen kampanya ile birlikte engelli bireylere de umut olduğunun anlatıldığı ziyarette öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatıldı. Başlatılan kampanya ile toplanan plastik atıkların tekerlekli sandalyelere dönüştüğüne de dikkat çekildi.



Ziyaret ile ilgili Aliya İzzetbegoviç İlkokulu tarafından yapılan paylaşımda “Aydın Engelliler Spor Derneği ve Kızılay işbirliği ile başlatılan plastik geri dönüşüm toplama kampanyası için yetkililer okulumuzda sınıfları ziyaret etti ve plastik atıkların tekerlekli sandalyeye dönüşerek engelli insanlara umut olacağını anlattı. Kampanyaya katılan 2/A-C-D-E-F-G ve 3/C öğrencileri tarafından coşkuyla desteklendi” ifadeleri yer aldı.

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