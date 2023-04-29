Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullardaki eğitimler de hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası ilçesindeki Kirazlı Selim Eren İlk ve Ortaokulu'nda trafik eğitimleri gerçekleştirdi. Öğrencilere yönelik eğitimlerde genel trafik kuralları, servis araçlarında uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri, koruma başlığı ve gözlüğünün kullanımı, trafik kazalarında hareket tarzı ile 112 Acil Çağrı konularında eğitim verildi.