Öğrencilerin kişisel resim sergisi ildi gördü

Aydın'ın Didim ilçesinde, Valiler İlkokulu öğrencilerin düzenlediği kişisel resim sergisi ilgi gördü.

Didim Valiler İlkokulu öğrencilerin den Talip Poyraz Özen ile Elisa Kaynak'ın okul koridorun da düzenledikleri resim sergisi açılışına, Didim Milli Eğitim Şube Müdürleri Kaya Bacanak, Mehmet Apaydın, Resim Öğretmeni Ayşe Tor, öğrenciler, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Resim sergisi açılışın da konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Apaydın, genç nesillerin sanat olan duyarlılıklarının aileler ve eğitimciler tarafından desteklenmesi durumunda dünya çapında eserler ortaya çıkarılabileceğini ifade ederek, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Öğrenci Talip Poyraz Özen'in annesi Esra Avcılar Özen'de, öğrencilerin düzenlediği kişisel resim sergisin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, üç yaşından beri oğlu Poyraz'ın yeteneğini keşfettiklerini, her zaman destek olduklarını ve 4 yıldır da özel resim eğitimi aldığını belirtti.

Didim de 3 gün boyunca açık olacak resim sergisin de, öğrencilerden Talip Poyraz Özen'in 60, Elisa Kaynak'ın ise 9 eseri yer alıyor.