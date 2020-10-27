Öğretim üyesi Gümüş'ün editörlüğünü yaptığı kitap yayınlandı

Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş'ün editörlüğünü yaptığı “Türkiye Ekonomisi İşletme, İktisat ve Muhasebe Açısından Konjonkturel Değerlendirmeler” adlı kitabı yayınlandı.

İktisat, işletme ve muhasebe konularının 10 farklı bölümde incelendiği kitaba, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, Aydın İktisat Fakültesi öğrencisi Enes Altıok, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Dr. İrfan Özen, Kocaeli Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyeleri Cengiz Güney ve Ahmet İçöz, İnönü Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Arzu Meriç, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Neriman Yalçın, Afyon Kocatepe Üniversitesinden Dr. Öğr. Gör. Can Yardımcı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kesikoğlu ve Uzman Yonca Ayyıldız, Karabük Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Oral ve Kastamonu Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yunus Çelik katkı yaptı.