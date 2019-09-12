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Öğretim üyesi ve öğrencisinden ‘En İyi Poster' başarısı

Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra Güney Kaya tarafından hazırlanan poster bildiri, Kayseri Erciyes Üniversitesinde düzenlenen I.

Uluslararası – VI Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi'nde ‘En İyi Poster' ödülüne layık görüldü.


Prof. Dr. Selim Sekkin ve Uzm. Biyolog -Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra Güney Kaya, ADÜ Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından desteklenen (VTF-17036) “Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Achillea Millefolium (Civanperçemi)'un DNA Koruyucu Etkisi” isimli poster bildiriyle kazandıkları ödülü, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Yarsan ve Prof. Dr. İzzet Karahan'dan aldı.

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