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Öğretmen adaylarından örnek proje

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi öğretmen adayları, Dr.

Öğretim Üyesi Berker Bulut danışmanlığında gönüllü olarak düzenledikleri ‘Kitaplar Umut Olsun Projesi' kapsamında, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan Esentepe İlkokulu-Ortaokulu için kitap ve kırtasiye malzemesi temin ettiler.


Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretmen adayları, Uğur Ateş, Mehmetcan Erşahin, Taner Karadeniz, Emrullah Pala ve Ramazan Uluyol, Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğretmen adayları ve öğretim elemanları yardımıyla toplanan malzemeleri, birçok öğrenciye ulaştırdı.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğretmen adaylarımızı örnek davranışlarından dolayı kutluyorum” dedi.

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