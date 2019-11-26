Öğretmenler bu kez meslektaşları için söyledi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında bu kez sahneye öğretmenlerden kurulu koro çıktı. Nazilli Öğretmenevi ve ASO Öğretmenler Korosu, ‘Unutulmayan Şarkılar ve Türküler' isimli konserlerini görev yapan tüm meslektaşları için gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen Öğretmenevi ve ASO Öğretmenler Korosu ‘Unutulmayan Şarkılar ve Türküler' konseri büyük beğeni ile izlendi. Nazilli Öğretmenevi ve ASO Müdürü Hanifi Güney'in ev sahipliğindeki konsere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi Av. Emel Şahin, ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Vekili Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, Belediye Meclis üyeleri, sendika temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Ayhan Gül'ün sunumunda ve Koro Şefi Mustafa Dinçkol'un yönetiminde gerçekleştirilen konserde koro ve solo olarak 20 eser seslendirildi. İlçede görev yapan öğretmenlerin verdiği konser büyük beğeni ile izlenirken programa konuk olarak katılan ve Anadolu Müziğinin duayen isimlerinden Emre Dayıoğlu, seslendirdiği eserlerle büyük alkış aldı. 23 öğretmen ve 8 saz ekibi tarafından verilen ve yaklaşık bir buçuk saat süren konserin sonunda sahneye çıkan protokol üyeleri, koro ile birlikte son eseri seslendirdi. Renkli görüntülere sahne olan konserin sonunda konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle kulaklarının pasını silen öğretmenlere teşekkür etti.