Öğretmenlerden öğrencilerine temizlik dersi

Aydın'ın Nazilli İlçesinde öğretmenler öğrencilerine dersi bu kez teneffüste verdi. Farkındalık eğitimi kapsamında öğrencilerin çöp alışkanlığı kazandırılması amacıyla ellerine eldivenleri giyen öğretmenler teneffüste öğrencilerinin gözleri önünde öğrencilerin attığı çöpleri topladı.

Nazilli Merkez Cumhuriyet İlkokulunda beslenme teneffüsü olan 2. teneffüs sonunda yapılan etkinlikte 3. ders zili çaldığında öğrencilerini bahçede sıraya dizen öğretmenler öğrencilerin hep birlikte yönlerini bahçe tarafına dönmelerini istedi. Daha sonra ellerine birer eldiven giyen öğretmenler yanlarına aldıkları çöp torbaları ile okul bahçesine dağılarak beslenme teneffüsü sırasında öğrencilerin yiyecek ve çöp artıklarını tek tek topladı. Öğrencilerin şaşkın bakışları altında öğretmenlerinin yaptığı temizlik sona erdikten sonra okul müdürü neden bu şekilde davrandıklarını öğrencilerine anlattı.

Öğrencilere farkındalık eğitimi kapsamında bahçelerini temiz tutmaları konusunda yapılan bu etkinlik sonunda öğretmenler öğrencilerinden okullarını temiz tutmaları, çöplerini ise çöp kutularına atmaları konusunda söz aldı. Öğrenciler de öğretmenlerinin teneffüste de verdiği bu temizlik dersine duyarsız kalmadıklarını ifade ederek, “Öğretmenlerimiz bize büyük bir ders verdi. Öğretmenlerimize çöp toplattığımız için çok üzüldük. Bir daha da asla yere çöp atmayacağız. Arkadaşlar, lütfen çöpleri çöp kutularına atın. Çevremiz temiz kalsın. Temiz bir çevre için çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız, yere değil” dediler.

“En güzel temizlik kirletmemektir” diyen Nazilli Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Hilmi Mete; “Bugün buradaki amacımız öğrencilerimize bir farkındalık eğitimi yapmak, çevremizi her gün temizleyerek değil kirletmeyerek daha temiz bir çevreye sahip olabileceğimizi anlatmaktı. Öğretmenlerimizle geçtiğimiz öğretmenler kurulu toplantısında aldığımız kararla onların yaşayarak öğrenmelerinin daha etkili olacağını düşünüp bizlerin yaptıklarını bire bir uyguladıkları için ‘önce biz toplayalım, sonra öğrencilerimizde toplar' düşüncesiyle bu projeyi yaptık. Yani öğrencilerimize örnek olduk. Okul hizmetlilerimize okulu sabahtan itibaren temizlememelerini söyledik. ‘Bakalım öğrencilerimiz herhangi bir rahatsızlık duyacaklar mı? Etraftaki çöplerinden çöpleri toplamaya başlayacaklar mı' diye. Öğrencilerimizi 2. teneffüsten sonra sıraya aldık. Dedik ki ‘biz topluyoruz bakın sizler de bunu yapabilirsiniz. Biz yaptığımız sürece sizler daha iyisini yapacaksınız' diyerek örnek almaları için örnek davranış uygulamaya çalıştık. Öğretmenlerimiz de etkinliğin ardından sınıflarında öğrencilerini bu konularda bilgi verdi. Öğrencilerimizin, etkinliğin amacı olan temiz çevre için kirletmemenin önemli olduğunun farkına vardıklarını düşünüyoruz” dedi.