Öğretmenlere trafik güvenliği anlatıldı

Öğrencilerin rol model olarak algıladığı öğretmenlere Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Eğitim Büro personelleri tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi.

Aydın'da trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulmasına yönelik eğitimcilere trafik eğitim seminerleri verildi. Bu çerçevede Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'ne giden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Eğitim Büro personelleri, öğrencilere rol model olan öğretmenlere trafik güvenliği semineri verildi. Trafik bilincinin oluşturulması adına gerçekleştirilen eğitimde öğretmenlere trafik kuralları, güvenli servis kullanımı, kazaya mahal verebilecek unsurların bertaraf edilmesi ve trafik güvenliği gibi konularda eğitim verildi. Ayrıca öğretmenlerin okullarında öğrencilerine trafik derslerinde anlatacakları kurallar hakkında da bilgiler verildi. Farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerin ardından, rol model olarak algılanan öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktarması ve trafik güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.