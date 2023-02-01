OKT Trailer, artan büyüme hacmi ile 78 ülkede

2022 yılında Dünyadaki pazar payını genişleterek kapasite artışını hızla sürdüren OKT Trailer, lojistik sektöründe artan hareketliliğe ve özel ürünleri ile gelen taleplere cevap verme noktasındaki başarısı ile satış rakamlarında adet bazında yüzde 14'lük büyüme ile başarısını sürdürdüğü belirtildi.

OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş 2022 yılı değerlendirmesi ve 2023 yılına yönelik beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Satış adetlerine bakıldığında 2022 yılı 12 aylık dönemde 2021 yılına göre toplam treyler üretim adet bazında yüzde 14 oranında artış gerçekleştirdiklerini belirten Maraş, özellikle global pazarda büyüme hedeflerinde emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti. Maraş, "Pek çok ülkede bulunan distribütörleri, yeni iş birliktelikleri ve geniş filolara sunduğu özel çözümleri ile Afrika ve Ortadoğu'daki yapılanma sürecinin ardından Avrupa'da satış ağını genişletip yapılanmasını tamamlayan, treyler sektöründeki deneyim ve uzmanlığı ile tercih edilen OKT Trailer uluslararası yayılım stratejisi çerçevesinde 2022 yılı itibarıyla 78 pazara ulaştı. 2023 yılı için Kuzey Avrupa'da yol alarak Avrupa'nın tüm ülkelerinde kullanıcı beklentilerine cevap veren OKT Trailer, ürünleri ile geniş filoların çözüm ortağı olmayı hedefliyor" dedi.

"Treyler sektöründe farklı bakış açıları kazandırarak Ar-Ge Merkezinde yürütülen proje çalışmaları ile Dünya'da yaşanan gelişmelerin sektöre uyarlandığı, inovatif çalışmaların çıktı olarak kazandırıldığı bir dönem içerisindeyiz" diyerek treyler sektörüne her daim geniş açı ile baktıklarını ve geleceğin temsilcisi olmak istediklerini belirten Hakan Maraş, “2022 yılı; artan talepler istikametinde hızlı cevap verebilirliğimiz, profesyonel bakış açımız ve çözüm odaklı üretim kabiliyetimiz ile ön plana çıktığımız bir dönem oldu. Rekabetin daha fazla arttığı sektörümüzde her daim yeniliğe ayak uyduran, henüz ihtiyaç değilken oluşabilecek talepleri ön gören, hızlı ve profesyonel ekibimiz ile sektörümüze farklı bakış açıları getirerek ülkemizi dünyada temsil etme yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2022 yılında yaşadığımız hareketlilik ve markamızın büyüme hedefi istikametinde altyapı ve ekipmanlarımızda güçlendirme, insan kaynağı olarak ekibimizi genişletme yolunda çalışmalarımız devam etti. OKT Akademi çerçevesinde üretim sahasında çalışan uzman ekibimiz ve yine Mühendis Formasyon Eğitimlerimiz ile alanında profesyonel mühendis kadromuzu genişleterek geçen yıla oranla çalışan sayımızda yüzde 35 artış sağladık. Artan talepler istikametinde 2023 yılında da çalışan sayımızda artışımız devam edecek olup, büyüme hedeflerimiz istikametinde dördüncü fabrika yatırımımız için fizibilite çalışmalarımızı da başlattık. 100 bin m2'lik alanda konumlandırılacak dördüncü fabrika yatırımımız ile üretim kapasitemizde önemli oranda artış sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Her zamankinden daha dijital hale gelen yeni dönemde otomotiv, lojistik ve treyler sektöründe teknoloji şirketlerine benzer bir yapıya bürünme çalışmalarında büyük bir yol kat edildiğini söyleyen Hakan Maraş, “Küresel alanda rekabet üstünlüğümüzü korumak ve geliştirmek adına, ürünlerimizde pek çok yenilikler, üretim sahamızda kapasite artışı ve geleceğe yönelik yatırımlarımızı şekillendirerek sektör pazarındaki gelişimi yönlendiren veya engelleyen temel eğilimleri ve faktörleri belirledik. Bu hususta gerekli teknolojik altyapıya sahip Ar-Ge merkezimizde Aerodinamik gıda tankeri projemizi hataya geçirerek, yeni dönem ihtiyaçlarına ışık tutacak geleceğin taşımacılık modelini sunuyoruz. Son zamanlarda üzerinde fazlaca durduğumuz sürücü konforu hususunda kullanım kolaylığı ve kullanıcı dostu pek çok özelliği barındıran Avrupa'da tasarım ödülü alan ilk ve tek Türk Markası olmayı başardık. Yeni nesil tanker projemizde yakıt tüketimini düşüren aerodinamik yapıda gövde tasarımı ve sürtünme katsayısını azaltarak çevreye duyarlı, CO2 salınımının azaltılmasını destekleyen tasarım detaylarını geçtiğimiz Eylül ayında Hannover'daki Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda (IAA Transportation) lanse ettik. Fuarda çeşitli ülkelerden ziyarete gelen pek çok müşterinin ilgisini çeken konsept tasarım Aerodinamik Gıda Tankeri aracımızın üretimi için çalışmalarımız başladı. Müşterilerimizin rekabet gücünü artıracak, verimlilik ve güvenli taşımacılık esaslı gelecek çalışmalarımız ile sektörde fark oluşturarak, markamızın vizyonuna uygun yeni projelerimiz ile 2023 yılında da gündeme gelerek ülkemizi temsil edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

2022 yılı tüketicinin farkındalığını arttıracak çalışmaların ve yine bu yöndeki iş birliktelikleri için hazırlıkların yapıldığı, sektörün geleceğine yönelik stratejilerin gözden geçirilip pandemi ve buna bağlı ekonomik dalgalanmalarla mücadelede sektörümüzde ve dünyada kabuk değiştirme dönemi olduğunu söyleyen Hakan Maraş, “Bir süredir global ölçekte etkileri devam eden treyler ürün gruplarında bulunabilirlik sorunları, yaşanan çip krizi, kurlara bağlı fiyatların yükselme trendi sektörel bazlı mamullerde ciddi anlamda artış meydana getirdi. Yaşanan tüm bu gelişmeleri yakından takip ederek; gereken plan güncellemeleri ön görülerimiz istikametinde gerçekleştiriyor, uzun vadeli planlama sürecini elden bırakmıyoruz. Bugüne kadar sektördeki gelişmeler ve pazar tahmini yapılırken öncelikle ekonomi veya siyasi konjonktür takip edilirdi. Bu yıl ise önceliğimiz alım gücü ve hammadde tedarik süreçleri ile enerji krizi sürecindeki gelişmeleri yakından takip ederek yol almak olacak. Avrupa'da treyler üretiminde ve teslimatında 1 yılı aşkın süreler veriliyor, bu durumda arz-talep kaynaklı problemler farklı tedarikçi arayışını sağlayacak ve özellikle hammadde stok durumunu yöneterek ihtiyaçlara cevap verebilen firmalar ön planda olacaktır. 2023'te kapasite artışı, üretim, değer, pazar payı ve gelecek yıllar için faaliyet geliştirme planları üzerinde duran şirketlerde pozitif yönde bir sürecin oluşacağı öngörüsünde bulunarak; özellikle Avrupa'daki gelişmelerin yakından takibindeyiz. 2022 yılında yükselme trendimizi devam ettirdik. 2023 yılında da ürünlerimize olan taleplerin artışta olduğu bir dönem içerisindeyiz. Bu hususta sektörün nabzını tutmaya ve emin adımlarla yenilikler üreterek ilerlemeye devam edeceğiz “değerlendirmesinde bulundu.