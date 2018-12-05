OKT Trailer çalışanları şiddete karşı el kaldırdı

Üst yapı sektörünün öncü markası OKT Trailer, kadına uygulanan şiddete karşı bireyleri bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin öncülüğünde dünya genelinde her yıl 25 Kasım-10 Aralık'ta gerçekleştirilen ve 2018 temasının "Dünyayı Turuncuya Boyayalım“ olarak belirlendiği kampanyaya destek verdi.

OKT; 'Kadınlara Yönelik Şiddeti Sona Erdirmek için Unite (Birleşin)' kampanyası kapsamında, çalışanları bilinçlendirmek ve şiddet ile mücadele edebilmek için sürdürülebilir kaynak oluşturmak adına mavi yaka ve beyaz yaka çalışanları ile eğitim salonunda bir araya geldi. Salona ağızlarını siyah kumaş ile kapatarak giren erkek personeller izledikleri kamu spotlarının ardından “Kadına Değil, Şiddete Karşı El Kaldır” sloganı ile eğitim salonunda bulunan panoya turuncu boya ile el izlerini bırakarak şiddete karşı el kaldırdılar.

Kadını korumaya ve şiddeti önlemek adına girişimde bulunmaya yönlendirmeyi amaçlayan OKT Trailer; sosyal sorumluluklara dikkat çekmek amacıyla bu tür etkinliklere sıkça yer veriyor. Ayrıca şirket içinde istihdam edilen kadın personel sayısının artışı için çalışmalarını sürdürüyor.