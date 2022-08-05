OKT Trailer, fark oluşturan çalışmaları ile IAA Transportatıon'da yerini alıyor

Dijital çağın gerekliliklerini önceden tespit edip, kullanıcı beklentileri doğrultusunda sektöründe adından söz ettiren OKT Trailer, 40'ı aşkın mühendisi ve Ar-Ge merkezinde gerçekleştirdiği yenilikleri ile geleceğin treyleri; “Aerodinamik Gıda Tankeri” projesinin tanıtımına hazırlanıyor.

“Geleceğe Daha Yakın” mottosu ile projelerinde yeniliği takip eden ve dünyanın pek çok ülkesinde ürünleri ile boy gösteren OKT Trailer; 20-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek dünyanın en büyük ticari araçlar fuarı IAA Transportation 2022'de bu yıl 8. kez ziyaretçilerini ağırlayacağını duyurdu. Daha güzel bir gelecek için merak eden ve her geçen gün farklı coğrafyaların ihtiyaçlarına özel çözümleri ile ihracat payını arttıran OKT Trailer, birçok benzersiz özelliği içinde barındıran, premium donanımlara sahip 4 ürününü ve lansman tanıtımını yapacağı Aerodinamik Gıda tankeri projesini ziyaretçileri ile buluşturacak. Avrupa'da kendi ihracat rekorunu kıran ve her geçen gün büyüyen üretim hacmi ile çeşitli ülkelerden distribütörlerinin de katılımıyla gövde gösterisi yapmaya hazırlanan OKT, bu yıl sektörünün en iddialı tanıtımını yapacağına işaret ediyor.

Sektöre farklı bakış açısını ürünlerine yansıttığı özel araçlarının tanıtımında oldukça ilgi çekecek stantta farklı özelliklere sahip damperli silobas ve w tipi silobas çeşitleri, vakum tankerinin yanı sıra lansman ürünü tanıtımına yer verecek olan OKT Trailer, stant B20, salon 25'te geniş stant alanı ile yer alarak ziyaretçilerine ürünlerini ve yeniliklerini inceleme fırsatı sunacak.

Aerodinamik gıda tankeri ile treyler tasarımında ilerici dokunuşlar

Dünya'da ses getirecek yeni ürününün tanıtımına hazırlanan OKT Trailer, farklı çizgisiyle estetik görünümlü, ayrıcalıklı, alışılmışın dışında, kullanıcı ergonomisini ön planda tutan, oldukça iddialı, görsel tasarımı ile farklı, geleceğe bakış açısı ile treyler modasını değiştirecek kullanıcı dostu bir ürün olan yeni nesil gıda tankerinin özelliklerini ve tasarım detaylarını sunacak.

Üstün Teknolojik gelişmelerden faydalanarak tasarlanan, benzersiz özellikleri ile geleceğin treyler modeli olan yeni nesil gıda tankeri, gıda taşımacılığında üstün kullanım dinamiklerini müjdeliyor. Aerodinamik kaygısının önemli olduğu denizaltı ve aynı zamanda dünyanın en aerodinamik formu olan su damlası formundan yola çıkılarak tasarlanan yeni nesil gıda tankeri dış gövde özellikleri ile kullanım ergonomisi ve yakıt verimliliği sunacak. Tasarımında bulunan ilerici özellikleri, teknolojisi ve benzersiz görünümü; sınıfının üstün özelliklerini öne çıkaracak Yeni Nesil Aerodinamik Gıda Tankerini treyler sektörünün en gözde modellerinden biri yapacak. Çevreye duyarlı geleceğe bakış açısı ile tasarlanan yeni nesil gıda tankeri aerodinamik yapısı sayesinde tankerin hareketi esnasında sürtünme kat sayısını düşürerek yakıt tasarrufu elde etmesini ve elde edilen yakıt tasarrufu ile zararlı gaz salınımını azaltarak çevreye doğrudan katkıda bulunmasını sağlayacak. Daha çok ilerici araç tasarımlarından tanınan üst kanatlar ve aracın tampon bölgesinde yer alan difüzör, yeni nesil gıda tankerinin sürüşü esnasında rüzgârı disiplinize ederek gövdesi üzerinden hızlıca kaymasını, aynı zamanda türbülansın araçtan uzaklaşmasını sağlayarak üstün sürüş dinamiklerini destekleyen bir diğer önemli unsur olarak öne çıkıyor. Teknolojiye yapılan yatırımların ve dijitalleşme dönemi gereklilikleri çerçevesinde üretim süreçlerindeki ergonomik çalışmaların çıktısı olan yeni nesil gıda tankeri; aerodinamik yapısı, estetik görünümü, elektrikli aksamı, çevre ve kullanıcı dostu kimliği ile OKT Trailer markasının yeni tasarım dili olarak fark oluşturacak.

Ar-Ge çalışmaları ile Silobas üretiminde en üst nokta

60 m Damperli Silobas, 22 m ve 39 m W Tip Yatay Silobas Semi Treyler ürünlerindeki benzersiz özellikleri sergileyecek olan OKT Trailer mühendislik çözümleri ile özel müşterilerinin ilgi odağında yer almayı hedefliyor. 60 m Damperli Silobas ürününde maksimum dolum ve boşaltım hızı sağlanırken premium donanımları, güçlendirilmiş hibrit sistem şasi tasarımı, dev taşıma hacmi ile güvenli hafiflik özelliğini ön plana çıkarıyor. Toz ve granül taşımacılığında kullanıcının zamandan tasarruf etmesini sağlayacak lojistik çözümü sunan damperli silobas, hava akışı ile malzeme çıkışını hızlandıran boşaltım tesisatı, menhol kapaklarının yanı sıra ekstra dolum sağlayan tasarımı ile hızlı çözüm ortağı olacak.

Fuarda sergilenecek diğer ürün 22 m W Tipi Silobas Semi Treyler aracı ise ağır hava koşullarına uyum sağlayacak paslanmaz çelik donanımları, ultra hafiflik sağlayacak alüminyum gövdesi ile vagon şeklinde diğer treylere bağlı olarak kullanılabilen çeki oklu donanımı sayesinde mükemmel bir iş arkadaşı olma özelliğine sahip. Mühendislik hesaplamaları ile boşaltım hızının arttırıldığı silobasta benzerlerine oranla çok daha hızlı ve kulanım ergonomisi olarak pratik çözümler sunuyor. Manevra kabiliyeti ile zorlu yol şartlarına uyum sağlayan aracın ekstra dolum hattı ile hem dolum hem boşaltımda mükemmel performans ve zamandan tasarruf sağlarken benzerlerine göre üstün kabiliyetleri ile ürün segmentinde hız ve performansı bakımından rakiplerine meydan okuyor.

Geniş kapasite aralıkları ile tanker üretiminde büyük çözüm

Kamyon üstü ve treyler ürün grubunda; gaz ve sıvı halindeki petrol türevleri, kimyasal, kimyevi, gıda ve benzeri her türlü tehlikeli ve tehlikesiz maddelerin karayolunda taşımacılığını yapan kullanıcılarının spesifik ihtiyaçlarına özel, yenilikçi çözümler sunan, OKT know-how lisansı ve üretim teknolojileri ile mevzuatlara ve hizmet edeceği coğrafi bölge iklim ve yol koşullarına göre karbon, paslanmaz çelik ve alaşımlı alüminyum malzemelerden üretilen, tasarım hesaplamalarına uygun kalınlıklarda, farklı geometrik kesitlerde, geniş hacim aralığında, üstten ve alttan dolum yapılabilen, tek veya çok bölmede malzeme taşımaya uygun tanker seçenekleri sunuyor. Fuarda ziyaretçilerine inceleme olanağı sunulacak olan ADR Sınıf-9' da ki tehlikeli sıvı atıkları taşıyan, tahrikli ve akarına boşaltım yapabilen Vakum Tanker Semi Treyler; ana gövde yapısında eksiz yekpare levhalardan oluşan en az birleşim (T) noktasıyla ve en uzun kaynak dikiş teknolojisi ile üretilirken atıkları vakumlayan çekim gücü, eşsiz gövde yapısı ile mükemmel performans sağlıyor. Özel tasarım hesaplamaları ile şehir içi manevra kabiliyetinde en iyi performansı sağlayan Vakum Tankeri özel şasi tasarımı ile kullanıcı odaklı, ergonomik çözümler sunuyor.

OKT Trailer özel ürünleri ile söz ettiriyor

Yenilikçi, kullanıcı dostu ve verimlilik esaslı ürünleri ile ön plana çıkan OKT Trailer, karayolunda her türlü tehlikeli ve tehlikesiz; gaz ve sıvı halindeki petrol türevleri, kimyasal, kimyevi ve gıda maddeleri taşıyan tanker, toz ve granül halindeki çimento, kireç, silis kum ve gıda maddeleri taşıyan silobas, katı haldeki agrega, kömür, hafriyat, asfalt ve buğday gibi dökme yükleri taşıyan damper, tarım ve hayvancılık ile genel yüklerin taşındığı treyler ve kamyon üstü ekipman çözümleri sunarak sadece bölgesini değil, tüm dünyayı merak ediyor. 5 kıtada 78 ülkede, her geçen gün yeni coğrafyaların ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek kalıcı değer ve güçlü iş birlikleri inşa eden, sektöründeki ihtiyaçları daha ihtiyaç değilken fark edip yenilikçi ürünler üreten OKT Trailer; sektörünün en önemli fuarında ziyaretçileri ile buluşmak için gün sayıyor.