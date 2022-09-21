OKT Trailer IAA Transporttation'da geleceğin treyler modelini sundu

20-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2022'de bu yıl 8. kez ziyaretçilerini ağırlayan OKT Trailer, IAA'da "Geleceğin Treyler Modelini" sunuyor. Fuarda sergileyeceği W tipi yatay silobas, vakum tankeri ve damperli silobas ürünlerine ek olarak odak noktasında çevre dostu, akıllı ve ergonomik yeni nesil tanker modeli ile treyler tasarımına yeni bir soluk getiriyor.

Lojistik ihtiyacının her geçen gün arttığı, daha pratik, hayatı kolaylaştıran, aynı zamanda doğaya saygılı üst yapılara ihtiyaç duyulan yeni dönemde pratik çözümler sunarak basit kullanım özellikleri ile kullanıcının tecrübeye gerek kalmadan rahatlıkla kullanabileceği, herkes her şeyi kullanabilir mantığı ile tasarlanmış, hızlı ve pratik aynı zamanda ergonomik araçlar gerekiyor. Doğadaki en iyi aerodinamik yapıya sahip olan su damlası formundan ilham alınarak tasarlanan, Aerodinamik Gıda Tankeri tüm bu kolaylıkları sağlamak istiyor.

Gelecek temalı standı ile gözü hep ileride

Taşımacılık sektöründeki birçok yeniliklerin keşfedildiği IAA Transportation fuarında geniş stant alanı ile merakını ileriye taşıyan OKT, “Ay'a ilk merak ayak basmıştır bizim merakımız daha yeniyi keşfetmek” diyerek gelecek temalı standında sunduğu fütüristik yapıya sahip türünün ilk örneği olan yeni nesil Aerodinamik Gıda Tankeri ile geleceğin treyler modelini belirliyor. Avrupa'da birçok ülke de sunduğu çözümler ile geniş satış ağına sahip olan OKT Trailer bu yıl IAA'da ortak katılımcı olarak distribütörlük anlaşması yaptığı ve OKT ürünlerini Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da satışını yapmaya yetkili Lambrecht Trailers firması ile bir arada yer aldı. OKT Trailer kurumsal imajını destekleyen standında 60 m3 damperli silobas, 39 m3 w tip yatay silobas, 29 bin lt vakum tankeri ve Lamrecht'in ürettiği 53 m3 yem silobasının birbirinden farklı özelliklerini ziyaretçilerine sunarken, “Trailer Innovation 2023” konsept tasarım ödülünü alan Yeni Nesil Aerodinamik Gıda Tankerinin tüm detaylarını açıkladı.

OKT Trailer müşterilerini ergonomik ürünlerle etkilemek istiyor

Fuarda müşteriler için ilgi çekici olan şey tasarım çizgileri ile sürüş esnasında hava sürtünmesini minimum seviyeye düşüren yeni nesil Aerodinamik Gıda Tankeri konseptidir. OKT Trailer'in müşterilerini etkilemek istediği en önemli özellik, kullanımı kolay ürünlerdir. Araç üstü ekipmanların aerodinamik yapıyı bozmaması için rüzgârı arka tarafa iletecek şekilde bir form ile tasarlanan Aerodinamik Tankerde bulunan balıksırtı arka spoilar, aracın önünden arkasına doğru gelen rüzgâra yön vererek araç dinamiğini yükseltirken; araç altı difüzör kanalları ve tampon hava çıkışları araç altına giren hava basıncını düşürerek yol tutuşunu artırıyor. Sürücüsü için kullanıcı dostu ve mükemmel uyumu yakalamayı hedefleyen tanker aerodinamik yapıya sahip olması nedeniyle kamyona yakıt tasarrufu sağlayarak karbon emisyonunu düşürmeye yardımcı olmayı hedefliyor. Tasarımında bulunan benzersiz özellikleri, teknolojisi ve benzersiz görünümü; sınıfının üstün özelliklerini öne çıkaran Yeni Nesil Aerodinamik Gıda Tankerini treyler sektörünün en gözde modellerinden biri yapıyor.

Tasarımda bütünsellik ön planda

Araç üzerinde bulunan yürüyüş yolundaki korkular ve yürüyüş yolu üzerindeki mobil kontrol ile açılıp kapanabilen sürgülü korumalıklar ile gövdeyi daha bütünsel gösterecek tasarım elde ediliyor. Gizlenmiş ve genişletilmiş yürüyüşü yolu ile korumalıklar hem aerodinamik yapıya uygun hem de kullanıcılarını daha geniş ve daha güvenli bir sistem ile buluşturuyor. Yeni nesil gıda tankerinin tekerleri üzerine kapatılmış tasarımıyla treyler modasını değiştirecek aerodinamik çamurluklar tekerleklere gelecek türbülansı yok ederek aynı zamanda estetik görünüm kazandırır, aracın arkasındaki üst kanatlar ve aracın tampon bölgesinde yer alan difüzör, rüzgarı disipliniz ederek treyler üzerinden hızlıca kayarak türbülansın araçtan uzaklaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu kanatlar dengeleyici görev görerek treylerin karayolundaki akışını stabilize eder, yük taşıma esnasında aracın sallamamasını azaltıyor

Teknolojik donanıma sahip

Değişen ve yenilenen teknolojiyle birlikte uzaktan yönetilebilir IoT ile gelişen, birbiri ile konuşan akıllı treylerlerin üretileceği döneme doğru ilerlenen bu dönemin gerekliliklerinden biri de telefon ile yönetilebilecek bir sistem. Bu ihtiyaca yönelik Yeni Nesil Aerodinamik Gıda Tankerinde yapılacak ilk değişiklik kullanım esnasında büyük kolaylık kazandıracak park ayaklarının indirilip kaldırılması ve üst koruma kapaklarının açılıp kapanması elektronik sisteme sahip olacak ve telefon aplikasyonu ile yönetilebilecek. Arkada bulunan dijital ekran sayesinde araç uydu ile haberleşecek ve bulunduğu ülke sınırları içerisinde kullanılan dilde aracın hızı, taşıdığı malzeme ve çeşitli uyarılar connected drive sistemi ile arka ekranda gösterilecek.

Teknolojiye yapılan yatırımların ve dijitalleşme dönemi gereklilikleri çerçevesinde üretim süreçlerindeki ergonomik çalışmaların çıktısı olan Aerodinamik Gıda Tankeri; aerodinamik yapısı, estetik görünümü, elektrikli aksamı, çevre ve kullanıcı dostu kimliği ile treyle sektöründe yeni tasarım dili olarak fark oluşturacak gibi görünüyor.

OKT, fuarda ziyaretçilerini yeniliklerle buluşturdu

Bu yıl pek çok ülkede distribütörleri bulunan OKT Trailer bu yıl Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da ürünlerinin satışını yapması için Lambrecht Trailers ile distribütörlük anlaşması yaptı. Bu anlaşmanın iş birliğini duyurmak ve diğer distribütör firmaları ile bir araya gelecek olan OKT Trailer güçlü iş birliktelikleri sağlamaya devam ediyor.

50 yıldan bu yana treyler sektöründe çeşitli kuru dökme ürünlerin taşınması için ürünler tasarlayan Lambrecht Trailers; hayvan yemi, tahıllar, un, tohumlar, çekirdekler, patates gevrekleri, şeker, soya, tuzlar ve ön karışımlar gibi hemen hemen tüm granüller ve/veya tozların taşınmasında kullanılan silobasları ile Mutlu Hayvanlar mı? Onları Lambrecht Trailers ile besleyin sloganıyla diyerek karbon ayak izini düşürecek lojistik çözümleri sunuyor. Geniş ürün yelpazesi ile Lambrecht hayvan yemi peletleri, odun peletleri vb. gibi çeşitli topaklar, çamur ve sıvı atıkların taşınması için yarı römorklar ve özel ölçülere sahip dökme yük kamyonları üretmektedir. Ürünlerinin benzerlerine göre kullanım ömrü bakımından çok daha uzun süreli dayanıklılığa sahip olduğunu söyleyen Lambrecht Trailers ürünlerinin her daim arkasında duruyor. IAA'da 53 m3 taşıma kapasitesine sahip yem silobasını sergileyen Lambrecht Avrupa'da kalitesi ile güvenilirliğe giden yol olduğunun altını çiziyor.