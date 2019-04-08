OKT Trailer, Petroleum 2019 Fuarında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK başta olmak üzere, enerjiyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını özel sektörle bir araya getiren Petroleum İstanbul 2019 Fuarı'nda katılım gösteren OKT Trailer, dünyada sayılı ve Türkiye'de ilk olan Shining Star ürünü ile dikkatleri üzerine topladı.

Petroleum İstanbul 2019 Fuarı'nda treyler sektörünün tek katılımcısı olarak yer alan OKT Trailer, Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ARAMCO firmasının duyurduğu ADR sertifikalı ve SASO standartlarına uygun tanker yenileme programı kapsamında günümüze kadar onay almış dünyada sayılı ve Türkiye'de ilk olan Shining Star ürünü ile yurt içi ve yurt dışından gelen bir çok ziyaretçinin odak noktasında yer alırken; araç ve üst yapı muayene merkezi olarak karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapan ADR'li araçların teknik muayenesi konusunda Türkiye'de yetkilendirilen ilk 5 firmadan biri olması, Uçak İkmal Tankeri, Akaryakıt Tankeri, Kimyasal Tanker, LPG Tanker, Bitüm Tanker gibi farklı ürün gamında sahip olması sebebiyle tüketicilerinin ilgi odağında yer aldı.

OKT servis ile satış ve satış sonrası hizmetiyle gövde gösterisinde bulundu

Treyler sektöründe satış ve satış sonrası servis hizmet kalitesi ile sürdürülebilir iş ortaklığında tercih sebebi olan OKT, 2018 yılında düzenlediği lansman ürünü Shining Star, Konik Tanker Semi Treyler ve Araç Üstü Silindirik Tanker olmak üzere toplam 3 aracını yan yana 2 stantta sergiledi. Her türlü talebe cevap veren geniş ürün gamı, ADR'li Tanker, Bitüm Tanker, LPG Tanker ve daha birçok ürünün muayenesinde hızlı çözüm noktası olduğunu kanıtlayan ve bu yıl ilk kez grup şirketi olan OKT Servis standı ile yan yana çift stantta yer alan OKT Trailer; servis alanında sertifikalı uzman kadrosu ve mühendislik tecrübesi ile marka ayrımı gözetmeksizin tamirat ve tadilat işlemlerinin yasal mevzuatlara uygun yapılmasında 7/24 kesintisiz hizmeti, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılaması konusundaki uzmanlığı ile fuarda gövde gösterisinde bulundu.

ADR'li ürünler konusundaki uzmanlığı ve satış sonrası servis alanında verdiği geniş kapsamlı hizmetleri ile OKT Trailer, Petroleum Fuarın'nda bu yıl 7. kez ziyaretçilerini ağırladı.