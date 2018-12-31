OKT Trailer yeni yıl kutlamalarında farklı olmayı tercih etti

OKT Trailer yönetim binası ön bahçede gerçekleşen OKT Sokak Partisi mavi ve beyaz yaka çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. OKT Trailer, “Yeni Bir Yıl Yeni Bir Merak” teması ile gerçekleştirdiği sokak partisi konseptli kutlama etkinliğinde aile bağlarını güçlendirmeyi, yeni yıl öncesi çalışanların motivasyonunu yükseltmeyi ve keyifli saatler geçirilmesini amaç edinerek bu yıl merak teması ile farklı bir konseptte kutlama gerçekleştirdi. Program kapsamında OKT çalışanlarından oluşan gitarist ve solistin şarkı söyleyip ofisleri gezerek davet etmesiyle başlayan etkinlikte şaşkınlıklarını gizleyemeyen çalışanlar, şirket bahçesinde variller içinde yanan ateşin etrafında toplanarak bir arada olmanın sıcaklığını yaşadılar. Tüm yılın yorgunluğunu ve stresini erken yeni yıl kutlamasıyla atan OKT çalışanları, Dj performans ile coşarken, program aralarında gerçekleştirilen çekilişler ile sürpriz hediyeler kazandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde düzenlenen şarkı yarışmasına katılan ve eşlik eden çalışanlar iyice coşarak keyifli anlar yaşadı.

Catering hizmeti kapsamında birçok ikramın ve sıcak içeceklerin sunulduğu programın sonunda tüm çalışanlara sıcak salep ve simit peynir ikramında bulunulurken, yeni yılı sokak partisi konseptiyle kutlamaktan keyif alan OKT çalışanları, birlikte güzel bir gece yaşadıklarını ve organizasyondan fazlasıyla keyif aldıklarını ifade ettiler.