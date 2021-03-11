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OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Maraş, Rektör Aldemir ile görüştü

Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı ve OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.


Üniversite - sanayi iş birliğinin önemine vurgu yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sanayi ile bilim ve akademi dünyasının nitelikli üretim konusunda birlik ve beraberlik içinde çalışmaya her daim hazır olduğunu ifade etti.


Ziyaret, Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi noktasında fikir alışverişi ile sona erdi.

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