OKT Traıler'dan Petroleum 2019 Fuarında gövde gösterisi

Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarında satış sonrası kesintisiz hizmetini devam ettirdiği grup şirketlerinden OKT Servis ile birlikte iki stant ile geliyor.

1997 yılından bu yana gerçekleştirilen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK başta olmak üzere, enerjiyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını özel sektörle bir araya getiren, aynı zamanda ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri için önemli bir iş birliği platformu olan Petroleum İstanbul fuarında 3 araç ile katılacak olan OKT Trailer, her türlü talebe cevap veren geniş ürün gamı, ADR'li ürünler konusundaki uzmanlığı ve satış sonrası servis alanında verdiği geniş kapsamlı hizmetleri ile gövde gösterisine hazırlanıyor.

Araç ve üst yapı muayene merkezi olarak karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapan ADR'li araçların teknik muayenesi konusunda Türkiye'de yetkilendirilen ilk 5 firmadan biri olan OKT, Uçak İkmal Tankeri, Akaryakıt Tankeri, Kimyasal Tanker, LPG Tanker, Bitüm Tanker gibi farklı ürün gamında, üretim teknolojileri ile mevzuatlara ve hizmet edeceği coğrafi bölge iklim ve yol koşullarına göre karbon, paslanmaz çelik ve alaşımlı alüminyum malzemelerden üretilen, tasarım hesaplamalarına uygun kalınlıklarda, farklı geometrik kesitlerde, geniş hacim aralığında, üstten ve alttan dolum yapılabilen, tek veya çok bölmede malzeme taşımaya uygun geniş tanker seçenekleri ile müşterilerine sağladığı sürdürülebilir hizmet alanlarını fuar ziyaretçilerine aktaracak. Sadece ürün satışı ile değil, satış sonrası servis imkanıyla da tercih noktasında olan OKT Trailer, ADR'li Tanker, Bitüm Tanker, LPG Tanker ve daha birçok ürünün muayenesinde hızlı çözüm noktası olarak, servis alanında sertifikalı uzman kadrosu ve mühendislik tecrübesi ile marka ayrımı gözetmeksizin tamirat ve tadilat işlemlerinin yasal mevzuatlara uygun yapılmasında 7/24 kesintisiz hizmet vererek müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılıyor.

Treyler sektöründe satış ve satış sonrası servis hizmet kalitesi ile sürdürülebilir iş ortaklığında tercih sebebi olan OKT Trailer, bu yıl 7. kez katılacağı Petroleum İstanbul 2019'da 12. holde B170 ve C100 no'lu stantlarda; 2018 Yılında uluslararası lansman ile tanıttığı Shining Star, Konik Tanker Semi Treyler ve Araç Üstü Silindirik Tanker ürünleri ile yer alacak.

İşte OKT Trailer'in sergileyeceği tankerlerin özellikleri;

Shining Star;

Günümüze kadar onay almış dünyadaki sayılı ve Türkiye'de ilk olan Shining Star; proje odaklı müşteri beklentilerine adapte edilerek SASO 2288/2005 standartlarına uygun, ayna parlaklığında boyasız dış yüzey ile estetik ve pürüzsüz görsel kazanıma sahip, astar boya kullanımı gerektirmeyen yüzeyi ile atmosfere zararlı gaz salınımına sebep olmadığı için çevre dostudur. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ARAMCO firmasının duyurduğu ADR sertifikalı ve SASO standartlarına uygun tanker yenileme programı kapsamında Shining Star Dünya çapındaki projede onaylıdır. Ekonomik kazanımları ile öne çıkan Shining Star, Türkiye'yi temsil etme prestijini artırarak benzer ürün talebi olan ABD başta olmak üzere Orta ve Güney Amerika ülkelerinde tercih nOKTasındadır. Sonuç olarak; OKT'nin parlayan yıldızı sektör için bir ışık olacak ve gerek ülkemize gerekse tüm iş ortaklarımıza büyük fırsatların kapısını açacak.

Konik Tanker Semi Treyler;

Karizmatik ve Çekici olarak sınıflandırılan Konik Tanker Semi Treyler; “Geçmişten bugüne değişmeyen çizgisi, güçlü duruşu, güven veren belgelendirme süreçleri ve kazandırdıkları ile kullanıcılarına birinci sınıf olma ayrıcalığını yaşatıyor. Eşsiz gövde tasarımı, kendine has duruşu ve görsel estetiği ile emsallerine göre tarzı fark yaratıyor. ADR - EN 13094 mevzuatlarına, hizmet edeceği coğrafi bölge iklim ve yol koşullarına göre karbon, paslanmaz çelik ve alaşımlı alüminyum malzemelerden, tasarım hesaplamalarına uygun kalınlıklarda, konik kesitte, geniş hacim aralığında, üstten - alttan dolum yapılabilen, LGBF tank kodu ve hiyerarşisine uygun ADR Sınıf-3' teki tehlikeli maddeleri tek veya yedi bölmeye kadar taşıyabilen, tahrikli ve akarına boşaltım yapabilen Konik Tanker Semi Treyler; ana gövde yapısında eksiz yekpare levhalardan oluşan en az birleşim (T) noktasıyla ve en uzun kaynak dikiş teknolojisi ile üretilirken duruşuyla Karizmatik ve Çekici olan eşsiz gövde yapısı, teknolojisiyle uzun ve konforlu kullanım ömrü sağlıyor.

Araç Üstü Silindirik Tanker

Geniş hacim alternatifli tasarımlarıyla farklı konfigürasyondaki kamyon şasilerine modüler çözümler sunan ADR - EN 13094 mevzuatlarına, hizmet edeceği coğrafi bölge iklim ve yol koşullarına göre karbon çelik ve alaşımlı alüminyum malzemelerden, tasarım hesaplamalarına uygun kalınlıklarda, silindirik kesitte, geniş hacim aralığında, üstten - alttan dolum yapılabilen, LGBF tank kodu ve hiyerarşisine uygun ADR Sınıf-3' teki tehlikeli maddeleri tek veya beş bölmeye kadar taşıyabilen, tahrikli ve akarına boşaltım yapabilen Araç Üstü Silindirik Tanker; kamyon üreticilerinin üst yapı talimatlarına ve farklı konfigürasyondaki kamyon şasilerine uygun tasarımıyla mükemmel uyum sağlıyor.