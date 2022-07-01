Oktaylar, LGS'de başarıya giden yolu anlattı

Türkiye genelinde düzenlenen '2022 LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçları açıklanırken, Aydın'da tüm soruları doğru yanıtlayan 3 öğrenciden biri de Özel Oktaylar Eğitim Kurumları öğrencisi olurken, Oktaylar Bilim Okulları Kurucusu Hasan Can Oktaylar, sınavlarda artık bilginin değil becerinin ölçüldüğünü belirterek LGS'de başarıya giden yolu anlattı.

2022 LGS'ye 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdiğini hatırlatan Kurucu Hasan Can Oktaylar, "Bunların ancak 130 bin kadarı nitelikli okullara yerleştirilecek, diğerleri ise başarısız olarak etiketlenmektedir. Bu yanlış bir bakış açısıdır. Öğrencilerimiz başarılı olsa da olması da bizler için önemli görülmektedir. Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Oktaylar Bilim Okulları uygulamakta olduğu 'Akademik Başarı Odaklı Öğretim Sistemi: Tam Öğrenme Modeli' ile bireysel ve grup başarısı düzeyinde elde ettiği sonuçlarla Aydın iline gurur yaşattı. Özel Oktaylar Eğitim Kurumları öğrencilerinden Kerem Kılcı tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı" dedi.

Artık sınavlarda artık bilginin değil becerinin ölçüldüğünü ifade eden Oktaylar, "2022 Lise Geçiş Sınavı'nda başarı ortalamaları derslere göre; Matematik 20 soruda 4.7, Türkçe 20 soruda 9.2, Fen Bilimleri 20 soruda 9.5, Yabancı Dil 10 soruda 4.5, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soruda 5.5, Din Kültürü ve Ahlak 10 soruda 6.4 oldu. Bu başarısızlığın altında yatan temel neden sınavlarda artık bilginin değil becerinin ölçülüyor olmasıdır. Beceri temeli sorular esas olarak; okuduğunu anlama, analitik düşünme (muhakeme-akıl yürütme), yaşam senaryoları üzerinde problem çözme konularında yeterlikleri ölçmektedir. Bu yeterlikleri gelişmemiş öğrencilerin konu-kazanım (içerik) bilgilerine sahip olmalarının bir önemi kalmamıştır. Yani ilk yüzde 9'luk dilime girmek için sadece konu-kazanım, içerik bilgisi yetmeyecek bununla birlikte anlayarak okuma ve muhakeme-akıl yürütme yeterliliklerinin gelişmiş olması gerekmektedir. Beceri temelli sorular senaryolar ve tablo-grafik destekli metinler-modellemeler şeklinde düzenlenmektedir. Soruların çözümü için gerekli bilgiler (veri ya da değişken olarak) soru senaryosunda verilmektedir. Öğrencilerden beklenen soruda verilen çoklu veri ya da değişkeni (anlayarak) ilişkilendirmeleri ve sonuca gitmeleridir. Öğrencilerin mevcut eğitim sisteminde bu yeterlikleri edinmeleri ise mümkün görülmemektedir" diye konuştu.

"Bilinmelidir ki başarı 7. ve 8. sınıflarda yoğun özel ders aldırma, çok sayıdaki yayını çözdürerek yükleme yapılmasıyla mümkün değildir" diyen Oktaylar açıklamasının devamında "Sınavda başarı temel bilgileri vermekle birlikte; alt sınıflardan itibaren anlayarak okuma ve muhakeme-akıl yürütme yeterliliklerinin geliştirileceği özel programlarla mümkün olacaktır. Oktaylar Bilim Okulları olarak sınavlara hazırlık sürecini gerektirdiği akademik, duygusal ve sosyal nitelikteki farklı özel programları uygulayarak öğrencilerimizi başarıya götürmekteyiz." ifadelerini kullandı.