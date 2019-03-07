Okul aile birliği başkanları, Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ile bir araya geldi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler ilçesi okul aile birliği başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle Efeler Sosyal Bilimler Lisesi'nde bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim süreci içerisinde okul aile birliklerinin desteğini güçlendirmek, okul aile birlikleriyle bir araya gelerek okullarda yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek üzere gerçekleştirilen toplantıya Efeler ilçesindeki resmi ve özel okulların okul aile birliği temsilcileri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, toplantıda; eğitim-öğretimle birlikte okulların çocukların ikinci yuvası olduğunu, aile ve ebeveyn basamağının eğitimde en önemli paydaş olduğunu ifade etti. Ayrıca Okul Aile Birliği yönetimlerinin öğrenci ve okulla ilgili her türlü sorun ve çözüm önerilerini okul yönetimi ile paylaşarak, fiziki imkanların iyileştirilmesine yönelik katkılarda bulunarak, öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki değerleri benimsemesine rehberlik ederek, okullarda huzurlu bir eğitim öğretim iklimi oluşturacağı konusunda inancının tam olduğunu belirtti.

İl genelindeki tüm ilçelerde şimdiye kadar eğitimin alt yapısını oluşturan fiziki donanımın tamamlandığını ve bundan sonra Bakanlığın 2023 Vizyonu doğrultusunda öğrencilerin akademik başarıları ile yetenek ve kabiliyetleri göz önüne alınarak eğitim-öğretim süreçlerinin yönetileceğini belirten Okumuş, bu anlamda Okul Aile Birliklerinin okul yönetimlerinin en büyük destekçisi olmalarını beklediklerini ifade etti.

Toplantı sonunda Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Sabri Özçal, Sosyal Bilimler Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Seval Doğruer ve Hacı Celal Oto Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Filiz Akbaba söz alarak tüm yönetimler adına İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'a teşekkür etti. Okul Aile Birliği Başkanları ilk kez kendilerini önemli hissettiklerini, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak her türlü çalışmanın yanında ve destekçisi olduklarını belirtti.

“Okul Aile Birlikleri Buluşması” toplantılarının tüm ilçelerde İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş başkanlığında Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirileceği öğrenildi.