Okul birinciliği işlenmeyen Nesibe, Diş Fakültesini kazandı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, okul birincisi olmasına rağmen, birinciliğinin geç işlenmesinden dolayı tıp fakültesini tercih edemeyen Hatice Nesibe Güler, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı.

Aydın'da özel bir okuldan birincilikle mezun olan Hatice Nesibe Güler'in okul birincisi olmasına rağmen, okul birinciliği okul yönetimi tarafından sisteme geç girildiği için hayallerindeki tıp fakültesi tercihini okul birincisi olarak yapamamasından kaynaklanan mağduriyet AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş'ın da araya girmesiyle birlikte ortadan kaldırılmıştı.

Yaşanan teknik sorundan kaynaklanabilecek mağduriyeti gidermek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile görüşme gerçekleştiren Mustafa Savaş, Hatice Nesibe Güler'in mağduriyetinin giderildiğini, okul birincisi olarak mezuniyet derecesinin sisteme işlenmesiyle birlikte Hatice Nesibe Güler'in hayallerindeki tıp fakültesi tercihini okul birincisi olarak sorunsuz şekilde yapabileceğini söylemişti

Tıp fakültesinde okumayı hayal eden Hatice Nesibe Güler, bu gün açıklanan 2019 YKS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı.

Kızının başarısını sosyal medya hesabından paylaşan baba Mehmet Güler, “Bugün itibariyle 2019 YKS sonuçları açıklandı. Öğrencilerimizin merakla beklediği bir süreç daha netlik kazandı. Okul birincisi olmasına rağmen teknik sıkıntıdan dolayı tercihte bulunamayan Hatice Nesibe Güler için yaptığımız girişimler neticesinde, öğrencimizin mağduriyetini gidermiştik. Öğrencimizin tercihlerinde istediği okul ve bölüm olan Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanmış olmasından dolayı çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Hayırlı olsun. Başarı sağlayan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.