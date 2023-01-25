Okul servis araçları denetlendi

Aydın'da il genelinde yapılan okul servis aracı denetimlerinde 18 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 17 Trafik Timi ve 35 personelin katılımıyla “Okul Servis Araçları Denetimi” faaliyeti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen faaliyette 1061 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 49 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 18 araç trafikten men edilirken, 1 araç yakalandı.