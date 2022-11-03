Okul yapılacak 154 ilçeden biri Söke oldu

Aydın'ın Söke ilçesindeki Fatih İlkokulu'na anaokulu binası yapılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolünde '154 ilçeye 154 yeni okul' kazandırma projesi çerçevesinde, Söke'ye de okul kazandırılması için girişimlerde bulunulmuş, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Söke'ye okul sözünü almıştı.

Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel'in çabaları sonuç verirken; Söke'nin okul ihtiyaç talebini iletmesi sonucu 154 adet yeni okul projesine Söke'nin de adı yazıldı.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ile görüşmelerini gerçekleştiren Borsa Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Söke Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, yapılacak olan yeni okulu da netleştirdi. Fatih İlkokulunun içerisine anaokulu ihtiyacının olduğu öne çıkarken, yeni okulun burada yapılması kararlaştırıldı.

Söke Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada; "Fatih İlkokulunda yapılacak anaokulu ile öğrencilerimize kazandırılacak eğitim alanında ilk basamak ve istihdam sağlayacak bir bölge olduğuna karar verildi. İlerleyen zaman diliminde temellerin atılacağının müjdesini vererek, bu projenin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz" denildi.