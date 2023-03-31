Okullar Arası Genç Kızlar Türkiye Halter Şampiyonası Kuşadası'nda başladı

Kuşadası'nda 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan ve seremoni geçişi ile başlayan törenin devamında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Seremoni geçişi sırasında Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda silkmede ve toplamda dünya ikincisi olan Burcu İldem Gerçekden şanlı Türk bayrağını taşıdı.

Açılış töreni sonrasında 45 kg ve 49 kg kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Spor kenti Aydın ilimiz, farklı branş ve kategorilerde birçok grup ve Türkiye müsabakasına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Özverili çalışmalarımızın ardından tekrar sporseverle buluşturduğumuz Kuşadası Spor Salonunda Genç Kızlar Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Halter branşında düzenlediğimiz bu müsabakalarda 38 ilimizden 300 sporcumuz yarışacaktır. Sporcularımızı misafir etmenin gururunu ve onurunu yaşıyor, tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü, Okul Sporları Şube Müdürü, Kuşadası İlçe Müdürü, Halter Federasyonu Genel Sekreteri, Türkiye'nin çeşitli illerinden ilimize gelen sporcular, antrenörler ve hakemler katıldı.