İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okullardan para ve bilgisayar çalan şüpheli yakalandı

AYDIN (İHA) –Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 3 okulda meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayının fili ve çalıntı eşyalarını satın alan şüpheli yakalandı.

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 3 okulda meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayının fili ve çalıntı eşyalarını satın alan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; son bir ay içerisinde değişik tarihlerde ve gece saatlerinde Nazilli ilçesinde Atatürk Ortaokulu, 5 Eylül Ortaokulu ve 2 defa Yavuz Selim İlkokulu'ndan toplamda 4 bin 100 TL para, 6 adet laptop bilgisayar ve 1 adet cep telefonunun çalınması olaylarını araştıran polis, okullarda ve okula gidilen güzergahlarda yapılan kamera araştırması sonucu hırsızlık şüphelisinin 19 yaşındaki Ç. İ. olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 4 ayrı “Kamu Kurumundan Hırsızlık” suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Ç. İ.'nin 6 adet laptop ve 1 adet cep telefonunu A.B'a sattığının tespiti üzerine, yapılan aramada tüm çalınan laptop bilgisayarlar ve cep telefonu ele geçirildi.“Suç Eşyasının Satın Alınması” suçundan hakkında işlem yapılan A.B. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.