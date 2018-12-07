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Okulun başarılı öğrencileri sinema ile ödüllendirildi

Aydın’ın en eski ortaokullarından biri olan Gazipaşa Ortaokulu’nda öğrenciler sinemayla ödüllendirildi.

Aydın'ın en eski ortaokullarından biri olan Gazipaşa Ortaokulu'nda öğrenciler sinemayla ödüllendirildi. 5. Ve 7. Sınıfta eğitim gören başarılı öğrenciler öğretmenlerinin nezaretinde sinemaya gidip gönüllerince eğlendiler.


Aydın Gazipaşa Ortaokulu Öğrencileri sezon başında öğretmenleri ile anlaşma yaptı. Başarının ödüllendirilmesini isteyen öğrenciler, okul idaresinin de kendilerini zaman zaman jestler yapmasını istediler. Eğitim öğretim döneminin başında okul idaresi ile yapılan anlaşma çerçevesinde okulun başarılı olan ve anlaşma kapsamında okul kurallarına da harfiyen uyan öğrenciler okul idaresi tarafından sinemaya götürüldü. Kendi yaşlarına uygun film izleyip sinema keyfi yaşayan öğrenciler, öğretmen ve idarecilere teşekkür etiler.


Öğrenciler sinema salonunda hatıra fotoğrafı çektirip anlarını ölümsüzleştirdiler.

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