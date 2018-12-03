Okuma yazma öğrenmek için seferber oldular

İlçedeki 7 merkezde verilen eğitimlere kimi vatandaş torunu ile kimi ise küçük çocuğu ile gelerek eğitimlerini sürdürüyor.

İlçe Kaymakamı Rasim Belge, okuma yazma seferberliğine katılarak okuma yazma öğrenmeye çalışan vatandaşları eğitim gördükleri sınıflarda ziyaret ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Mehmet Atay, yaptıkları bilgilendirmede Okuma-Yazma Seferberliğinin birinci döneminde Sultanhisar'da yüzde 1,7 olan okuma-yazma bilmeyen vatandaşların oranının yapılan çalışmalar sonucu yüzde 1,2'ye indiğini belirttiler.

Okuma-yazma öğrenebilmek için kimi vatandaş mesaisi biter bitmez sınıfının yolunu tutarken kimisi de bakacak ve bırakacak kimsesi olmadığı için 2 yaşındaki çocuğu ile birlikte okula geliyor. Halk Eğitimi merkezinde açılan dikiş-nakış kursuna katılan ancak okuma-yazma bilmediği için kumaşın kesim yönünü bulamayan 3 torun sahibi kadın gözü yaşlı şekilde okumak istediğini herkesin de mutlaka okuma yazma bilmesi gerektiğini söyledi.

Okuma -yazma seferberliği ile ilgili bir açıklama yapan Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın eşleri hanımefendinin önderliğinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında geçen sene 76 öğrencimize okur-yazarlık belgesi verdik. Bu sene de ilçe seçim kurulundan tespit ettiğimiz 256 tane okuma yazma bilmeyen vatandaşımız arasından 34'üne ulaşarak, 7 merkezde 28'i bayan 6 tanesi erkek olmak üzere 34 vatandaşımız da okuma yazma seferberliğine devam etmekteler. Birinci kademe kursları, ikinci kademe kursları ile devam ediyorlar. Bunun sonucunda inşallah onlara da okuma yazma belgelerini vereceğiz. Onlar da bu okuma yazma bilmemenin yükünden, zorluklarından kurtulmuş olacaklar. İnşallah daha da çalışmalarımız devam edecek. Bize bu konu da başvuran herkese kurs açabiliyoruz. Bizim için sayı, mekan, zaman hiç önemli değil. Yeter ki vatandaşlarımızın talebi olsun. Bu taleplerin gerçekleşmesi için elimizden gelen her türlü gayreti gösteririz, yeter ki onlara faydamız ve olsun okuma yazma öğrenebilsinler” dedi.