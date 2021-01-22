Okumuş, ilk yarının son ders zilini Karpuzlulu öğretmenlerle çaldı

döneminin son gününde Karpuzlu ilçesindeki öğretmenlerle çevrimiçi bir araya gelerek, son ders zilini buradaki öğretmenlerle çaldı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen görüşmede konuşan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, okullarda yapılan karne törenlerine her dönem katıldığını fakat bu dönem uzaktan eğitim sebebiyle karne töreni gerçekleştirilemediğini ifade ederek bundan dolayı en azından uzaktan da olsa bir ilçemizin öğretmenleriyle bir araya gelmek istediğini ve görüşmek için Karpuzlu ilçesini seçtiklerini belirtti.

İl Müdürü Okumuş, "Karpuzlu ilçesinde genç ve dinamik bir eğitim kadrosunun var. Bu kadronun çok başarılı işler yapıyor. Başarıların devamını diliyorum. Öğretmenler, eğitim kubbesini ayakta tutan kilit taşıdır. Salgın sürecinde öğretmenlerin gücünün tahminlerin çok ötesinde olduğunu herkese gösterdi" dedi.

Karpuzlu'da görev yapan öğretmenlerden Aslı Zeliha Alabaz, Gözde Fındık, Gülşah Yoldaş ve İlker Akçay gerek yüz yüze, gerekse uzaktan eğitim sürecinde okullarında gerçekleştirdikleri projeleri anlattılar. Son olarak Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol, dönemin son gününde ilçesinde görev yapan öğretmenlere yapılan jest için Okumuş'a teşekkür etti.