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Okuyuverin Gari Nazilli Kitap Fuarı başlıyor

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen “Okuyuverin Gari Nazilli Kitap Fuarı”, 21 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Sümer Rekreasyon Alanı’nda kitapseverlerle buluşacak.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen “Okuyuverin Gari Nazilli Kitap Fuarı”, 21 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Sümer Rekreasyon Alanı'nda kitapseverlerle buluşacak.


Kültür ve sanat şehri Nazilli, 21 Şubat-1 Mart tarihleri arasında birbirinden farklı etkinliklerle pek çok ünlü ismi ağırlayacak. 10 gün sürecek olan fuar, Sümer Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilecek.


Program kapsamında 51 yerel ve ulusal yazar, 62 yayınevi, 100 bine yakın kitap okurlarla buluşacak.


Tüm kitapseverleri fuara davet eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazilli'mizde büyük ve güçlü bir etkinliğe imza atıyoruz. Pek çok ünlü kalemi ilçemizde ağırlayacağımız için heyecanlı ve gururluyuz. Fuarımızın açılışını 21 Şubat Cuma günü saat 11.00'de Sümer Park'ta gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimizi ve tüm kitapseverleri fuarımıza bekliyoruz” dedi.

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