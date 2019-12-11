'Öküz Mehmet Paşa' yayında

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği ile Aydın Valiliği tarafından hazırlanan “Kuşadası'nın Banisi Öküz Mehmet Paşa” kitabı yayınlandı.

Öküz Mehmet Paşa hakkında ilk kaynak olma özelliğini taşıyan kitap, 1-3 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen Öküz Mehmet Paşa sempozyumda ülkenin önde gelen tarihçileri tarafından sunulan 15 adet bildiriden oluşturuldu. Editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Erdoğru ile Mahmut Ökçesiz'in yaptığı “Kuşadası'nın Banisi Öküz Mehmet Paşa” kitabı toplam 240 sayfadan oluşuyor.

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz "Öküz olması hakaret anlamında değil, güçlü kuvvetli ve Türk olmasındadır. Kitapta bahsettiğimiz gibi “Enderun” sistemini yani devşirme sistemi denen enderun da yetişen başarılı birkaç Türk sadrazamından bir tanesidir. 2017 yılında dernek olarak düzenlediğimiz Kuşadası ve Çevresi Türk Tarihi Sempozyumunda Ege Üniversitesi tarih bölümünde hocamız Prof.Dr.Mehmet Akif Erdoğru bir bildiri sundu. Bildiride Kuşadası'nın kurucusu Öküz Mehmet Paşa'dır, siz bunu bilmiyorsunuz dedi. Biz Kuşadası'nın kurucunun Öküz Mehmet Paşa olduğu biliyorduk ama bilimsel olarak bir dayanağımız yoktu. Bu bildirinin sonucunda gözümüz açıldı, Bu sempozyumun ardından hocamıza sizin öncülüğünüzde bir Öküz Mehmet Paşa Sempozyumu düzenleyelim dedik. Yaklaşık bir sene uğraşların ardından düzenlediğimiz sempozyumun neticesinde elimizde gördüğünüz bu güzel kitap ortaya çıktı. Feridun Emecen, İdris Bostan, Mehmet İpşir gibi kendi alanlarında Türkiye'nin en önde gelen tarihçilerinin buluşmasıyla ortaya çıkan eserimizde 11 profesör ve 2 rektör görev aldı. Ben buradan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Kuşadası Belediyesi ve Aydın Valiliği'ne sağlamış oldukları katkılardan dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabımız 1000 adet basılmış olup isteyen herkese 1 tane ücretsiz veriyoruz. Kuşadası dışından olan okurlar içinde posta ücretlerini karşılamaları durumunda yine kitabı ücretsiz olarak adreslerine gönderebiliriz” şeklinde konuştu.