Olağanüstü Genel Kurulda Önal güven tazeledi

Ünal Önal'ın güven tazelediği kongrede 7405 sayılı Spor Yasasına göre kulüp, dernek statüsünde çıkarak Nazilli Belediye Spor Kulübü oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde Eşin Group Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Ünal Önal ev sahipliğinde gerçekleşen ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile üyelerin katıldığı kongrede, divan başkanlığını eski kulüp başkanlarından Erdoğan Eker yaptı. Divan Kurulu'nun oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Gündem dışı madde önergesi ile yönetim kurulunda yeniden seçime gidilerek yeni yönetim kurulu oluşturuldu.

Başkan Özcan yeni yönetime başarılar diledi

Olağanüstü kongrenin hayırlı olmasını dileyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulumuzun camiamıza ve Nazilli'mize hayırlı olmasını diliyorum. Nazilli Belediyespor sadece bir futbol kulübünden ibaret değil bünyesinde basketbol, voleybol, kadın futbol takımı, masa tenisi, salon sporları gibi bir çok takım ve bireysel sportif faaliyeti yürütüyor. İnşaallah hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız" dedi.

Eski yönetime teşekkür etti

Bugüne kadar destek veren ve görev alan eski başkanlar başta olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür eden Kulüp Başkanı Ünal Önal da, "Aramızda olan olmayan yaklaşık 1 senedir yürütüğüm görevde beraber yol yürüdüğüm tüm yönetici arkadaşlarıma ve Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat beye çok teşekkür ederim. 26 Nisan 2022 yılında çıkan 7405 nolu spor yasasına göre kulübümüz dernek statüsünden çıkıp Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlandı. Kulübümüzün ismi Nazilli Belediye Spor Kulübü olarak değiştirildi ve yeni bir seçime gidilerek yeni yönetim kurulumuz oluşturuldu. En kısa zamanda da görev dağılımımızı yaparak camiamız ile paylaşacağız. Herkes için hayırlı olsun. Bugüne kadar benimle görev yapan 32 yönetici arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; "Ünal Önal, Ali Ertürk, Erol Karakuş, Uygar Karadayı, Taner Sayın, Recep Kutlu, Ercan Sarıot, Fahrettin Demirağ, Gökhan Çamurcu, Ali Gürbüz, Fatih Kahyaoğlu, Hüseyin Tosun, Ozan Şahin, Yaser Taşçı, Rıdvan Çetiner, Muhammed Güzel, Faruk Kutlu, Hakan Şengel, Abdullah Karaefe, Öğünç Tokgöz, Ali Gölgesiz, Yakup Polat, Mehmet Eren, Oktay Asuman, Recep Sakarya, Haluk Volaka, Murat Şen, Kadir Kabak, Semih Sezer, Yüksel Deniz, Ümit Özmen, Baskın Aksoy, Adnan Aktolun, Naim Atmaca, Muhammed Mustafa Eren, Eyüp Kara, Yakup Gün, Ufuk Özder, Ramazan Gençler, Mirza Ali Öner Pamuk, Onur Taşkoparan, Mustafa Selek, Oğuzhan İzgü ve Mustafa Tanrıkulu"