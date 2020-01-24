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Ölmez ağaç zeytin doğaseverlere anlatıldı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından “Ölmez Ağaç Zeytin” konulu bir sunum gerçekleştirildi.


Kuşadası kıyılarındaki zeytin ağacıyla bütünleşen muhteşem doğal peyzajının nasıl bozulduğu görseller üzerinden anlatılarak, kent için zeytinin önemine ve var olanların korunmasına vurgu yapıldı.


Yükseltilerden vadilere dik inen, insanların yürümekte bile zorlandığı engebeli arazilerde, büyük bir maharet ve üstün bir gayretle, kış günlerinin soğuk ortamında aylarca zeytin toplayan emekçilerin çabaları anlatıldı.


Antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları'nda antik dönemlerden günümüze zeytin işlikleri, aslında hepsinin ayrı bir tarihi değeri olan işliklerin günümüzdeki üzücü durumları, ayak yağının hikayesi görseller üzerinden anlatıldı.


Aydın ve Muğla coğrafyasındaki zeytinliklerin insanlardan sonra en büyük emekçileri olan eşeklerin hikayesine vurgu yapıldı. Sarp ve engebeli arazilerden zeytini aşağıya indirebilen ve insanlığa en yararlı hayvan olan eşeklerin başına gelenler ve bir filmle biten hikayesi anlatıldı.



Geçtiğimiz hafta Kavaklı – Nysa zeytin rotasında yapılan etkinlikte “Zeytin ve İnsan” temalı fotoğraf yarışmasının sonuçları belirlendi. Yarışmada dereceye giren fotoğraf sahiplerine ödülleri takdim edildi.

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