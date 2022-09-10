Ölüm virajında facia ucuz atlatıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında facia ucuz atlatıldı. Aynı virajda defalarca kaza olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özge Ç. yönetimindeki 35 KA 7166 plakalı otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü Özge Ç., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobilin arkasından gelen hafriyat kamyonetinin ön camına bir parça gelmesi sonucu kırık meydana geldi. Şoförün ani fren yapması sonucu yeni bir facia ihtimali önlenmiş oldu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.