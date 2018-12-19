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Ömer Günel, Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Parti Meclisi tarafından Kuşadası Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Avukat Ömer Günel, ilk ziyaretini Anıtkabir’e yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Parti Meclisi tarafından Kuşadası Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Avukat Ömer Günel, ilk ziyaretini Anıtkabir'e yaptı.


Bilindiği gibi CHP Parti Meclisi dün yaptığı toplantıda Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı yeniden aday göstermezken, yerine de eski belediye meclis üyesi Avukat Ömer Günel'i belediye başkan adayı olarak açıklamıştı. CHP Kuşadası Belediye Başkan adayı Ömer Günel, genel merkezdeki görüşmelerin ardından ilk ziyaretini bu sabah Anıtkabir'e gerçekleştirdi.

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