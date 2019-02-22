Ömer Günel, Aydınlı rehberleri kutladı

Oda Başkanı Ozan Sayın ve rehberlerin katıldığı ziyarette Ozan Sayın ATRO olarak çalışmaları ve hazırladıkları projeleri hakkında Ömer Günel'e bilgi verdi. Sayın, “Aydın Rehberler Odası olarak 21 Şubat Dünya Rehberler Günü etkinliklerini biz bir günle sınırlı tutmayıp 1 haftaya yaydık. Bilgi ağırlıklı etkinliklerimizde bol bol eğitim ve seminere yer verdik. Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi ile ortaklaşa hazırladığımız etkinliklerimiz halkımıza da açık” dedi.

Öncelikle çalışmaları için ATRO'ya teşekkür eden Ömer Günel, “Sektörde emeği olan tüm kurum ve kuruluşların çok değerli fikirleri ve saptamaları var fakat turist ile birebir diyalogda olan siz değerli rehberlerimiz turistin gözünden eksiklerimizi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken konuları bize daha doğru ifade edebilirsiniz. Çalışmalarımızı yaparken ve rotamızı belirlerken sizin fikir ve önerileriniz bizim için kılavuz olacak. Aslında en büyük sorun hazırlanmış pek çok güzel projenin sonuçlandırılamamış olması. Biz bu noktada farkımızı ortaya koyacağız. Projeleri KODER, TÜRSAB, ATRO gibi sektörün aktörleri ile beraber geliştireceğiz. Burada bizim rolümüz turizmde güçlü bir Kuşadası için projelerin takipçisi ve hayata geçirilmesini sağlamak olacak.” dedi.