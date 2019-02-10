Ömer Günel; “Balıkçı esnafıyla 30 yıllık geçmişim var”

Günel, esnaf ile yaptığı sohbet de; “Dünyanın tüm turizm kentlerinde balık halleri turizm merkezidir. Müthiş mimarisi, düzeni, temizliği, balıkçı esnafının sıcaklığı ile yurt dışında önemli örnekleri var. Ancak Kuşadası'nda bize yakışmayan yeterli olmayan bir balık halimiz var. Tabi bu sizlerin eksiği değil siyasilerin eksiğidir. Burada bize yakışan tesisleri yapmamız lazım. Bugün burada söylediklerim bir vaat değil, çok kısa zamanda hayata geçecek projelerdir. Sahil düzenlemesi başladığında burada ki düzenlemeyi de yapacağız. 2019 yılı sonunda sahil projesini başlatacağız. Nasıl bir balık hali yapılmalı, bunu dünyadaki en iyi örneklerini inceliyoruz. Balıkçı kardeşlerimizin teknelerinin bağlandığı alanlardan tutunda duş kabinleri, tuvaletler gibi doğal ihtiyaçlarınızın karşılayacağı üniteler olacak. Buraya balık almaya gelen vatandaşlarımız sağlıklı bir ortam da alışverişini yapacak. Kuşadası Limanı işletmecisi Ege Port yöneticileri ile de görüştüm. Kendilerinin bu alanda bir tasarrufları olmayacak. Kuşadası'na yakışan ve sizlere en iyi hizmeti verecek balık halini inşa edeceğiz” dedi.