Ömer Günel: “Biz hizmet etmeye, hayatınızı güzelleştirmeye talibiz”

Söke Sahil Sitesi'nde vatandaşlarla buluşan Ömer Günel, sahil sitelerindeki sorunları bildiklerinin ve çözümlerinin hazır olduğunun altınız çizerek, “Biz hizmet etmeye, hayatınızı güzelleştirmeye, aşınızı büyütmeye adayız. Davutlar sahil sitelerimizde alt ve üst yapı sorunları son yıllarda yığılarak çoğalmış. Önceliğimiz bunları çözmek. İlk olarak şunun müjdesini vermek istiyorum. Davutlar mahallemizin tüm sokaklarında uzun yıllardır bitmemiş olan altyapı yatırımlarını bitiyoruz. Böylelikle Beldemizin temiz su, direnaj, kanalizasyon alt yapısı sıfırdan yapılmış olacak. 1 Mart tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile açılışını yapacağımız biyolojik arıtma tesisimiz, artık bu bölgemizde temiz bir denizin teminatı olacak. Site ve bahçeler arası yollarımızın bakımına Büyükşehir Belediyemiz desteği ile mazbatamızı almadan başladık. Sevgi plajı yanında bulunan yeşil alana vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli şekilde kullanabilecekleri düzenlemeler yapıyoruz” dedi.

Vatandaşlardan gelen soruları cevaplayan Ömer Günel, “ Bana yetki vermeniz halinde sorunlarınızın çözümü hazır. Yetkilerimiz içinde ne gerekiyor ise yapacağız bahane üretmeyeceğiz” dedi.