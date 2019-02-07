Ömer Günel engellilerle bir araya geldi

Buluşmada dernek adına söz alan genel başkan Mustafa Sıtkı Sorguç, “Sorunlarımızın hiç biri yapılamayacak şeyler değil. Sizi uzun zamandır tanıyoruz. Kimse bize destek olmazken siz bizi hep çok iyi karşıladınız ve her zaman yardımcı olmaya çalıştınız. Şimdi de sorunlarımızı kökten çözeceğinize inanıyoruz” dedi.

Sorguç; engelli plajları olduğunu ama bir engellinin orayı kullanma şansının olmadığını, sahil boyunda engellilere yönelik bir tuvalet bulunmadığını, bir dernek binasına ihtiyaçları olduğunu, iş imkanlarının arttırılacağını duymaktan mutlu olduklarını söyledi.

Engelli vatandaşlarımızın her zaman destekçisi olduğunu söyleyen Ömer Günel, “Biz imkansızlıklar içinde sorunları çözdük ama artık Kuşadası halkı bize yetki verdiğinde çok daha hızlı sorunlarınıza çözüm getireceğim. Belediyede ve belediyeye bağlı şirketlerde engelli kontenjanını yüzde 100 kullanacağım. Hatta üzerine çıkmayı bile hedefliyorum. Bugün de buraya sorunlarınızı sizden dinlemeye geldim” dedi.

Sahilde engelliler için seyyar tezgah isteyen dernek üyelerine Ömer Günel, “Ben seyyar tezgahlara karşı değilim. Hatta düzgün bir şekilde yapılırsa şehre değer bile katacağına inanıyorum. Bu konuda sonuna kadar size destek vereceğim ama bende sizden bir söz istiyorum. Sizde Kuşadası'nın bir turizm kenti olduğunu unutmadan o tezgahlarda nizami ve pırıl pırıl hizmet vereceksiniz. Düzeni ben kuracağım sizlerde koruyacaksınız” dedi.