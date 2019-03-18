Ömer Günel, esnaf buluşmalarına servisçilerle devam etti

Servis şoförlerinin sorun ve isteklerini dinleyen Günel, öncelikle esnafı da destekleyecek projelerini anlattı.

Servis Şöförleri CHP adayı Ömer Günel'e “ Minibüs yaşlarının 12 olması ekonomik olarak bizi çok zorluyor. Bu yaşın en azından 15 e çekilmesini istiyoruz. Kamera sisteminin sürekli değiştirilmesinin ciddi bir maliyet getiriyor. Hostes zorunluluğu gibi kanuni zorunluluklarda ekonomik olarak ciddi bir yük.” diyerek bu konularda yapılabilecek düzenlemeler hususunda CHP Adayı Ömer Günel'den destek istediler.

CHP adayı Ömer Günel, “Büyükşehir Belediyemiz ulaştırma dairesi ulaştırma ile ilgili her konuda destekçimiz. Belediye olarak yapabileceğimiz ne varsa hepsi yapacağız. Ben sizin yüzünüzü güldüreceğim. Sizden de tek isteğim var hemşehrimizin yüzünü de kaliteli hizmetiniz ile siz güldürün. Yıllık alınan ruhsat harçlarınızın 2 yılda bir alınması hususunda büyükşehir belediyemiz ile görüşme halindeyiz. Ayrıca bu harçların ödenmesi için 1 gününüz Aydın'da geçiyor. Bu zaman çok önemli, günlük kazancınızın yok olması demek. Bu konuda da ödemelerin Kuşadası Belediyesi'ne yatırılması için bir çalışma yapacağız. Sonuç olarak sizlerin sorunları çözülürse vatandaşımızın da aldığı hizmet kalitesi artacak. İki tarafın da memnuniyet içinde olması bizim öncelikli hedefimizdir” dedi.